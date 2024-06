VIDEO | Miguel Herrera insulta a Fernando Cevallos durante una discusión y los ánimos se encienden

Los ánimos se encendieron entre el director técnico Miguel Herrera y el periodista Fernando Cevallos durante una transmisión de 'La Última Palabra' de Fox Sports.

El origen de la discusión entre ambos surgió luego de que Cevallos cuestionó a quien quitaría André Jardine para poner como titular al nuevo refuerzo Erick Sánchez en el 11 titular del América, a lo que el 'Piojo' respondió molesto que el ex del Pachuca llegó a las Águilas para jugar.

"El señor Cevallos está diciendo pura tontería, perdón, pero es obvio que va a jugar, ¿quién va a salir? eso no importa, yo soy técnico, y tú no, y me queda claro que eres un tipo que va a comentar siempre en una silla", fue el primer ataque que lanzó Miguel Herrera contra Fernando Cevallos.

Posteriormente, el periodista le preguntó al 'Piojo' como modificaría su esquema para poner como titular al 'Chiquito' Sánchez, pero a final de su respuesta arremetió de nueva cuenta contra el comunicador y lo llamó tonto.

"A (Álvaro) Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres, por derecha Chiquito (Sánchez) por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. Si no da te da la cabeza para pensar eso es tu rollo; Fidalgo por izquierda, pedazo de tonto", contestó Miguel Herrera.

"A ver, nada más sin insultos, Miguel, eh, por favor", le dijo Cevallos al 'Piojo', a quien se le escuchó decir "Perdón".

La discusión entre Miguel Herrera y Fernando Cevallos dividió opiniones entre los usuarios en redes sociales, donde algunos aficionados manifestaron su apoyo hacia el periodista, pero otros celebraron los insultos que el 'Piojo' le dijo, principalmente seguidores del América, pues el comunicador es hincha de las Chivas.

Miguel Herrera revela duros inicios de Luis Chávez

Luis Chávez es uno de los futbolistas de la Selección Mexicana que juegan en el balompié de Europa. Sin embargo, Miguel Herrera reveló que los inicios del surgido del Pachuca fueron muy complicados, pues llegó a dormir en la calle.

El experimentado director técnico, actual analista de Fox Sports, narró la desgarradora historia del actual mediocampista del Dinamo Moscú, de quien contó que dormía abajo de un puente por su falta de recursos y sus ganas por triunfar en el futbol.

"Algunos me contaban que se metía de contrabando a la casa club del Atlante para poder comer, para poder cenar, que durmió varias veces debajo de un puente, cerca ahí de Zaragoza, donde estaba la casa club", reveló Miguel Herrera respecto a los comienzos de Luis Chávez, a quien conoció en el 2015, cuando tuvo su primera etapa como entrenador de los Xolos de Tijuana.

