VIDEO: Narcotraficantes invitan al "Turco" Mohamed a jugar un partido de futbol

Antonio "Turco" Mohamed es uno de los exjugadores extranjeros más queridos en México, pues ha salido campeón con diversos equipos de futbol y siempre habla maravillas del país.

En una entrevista a la cadena ESPN, el "Turco" relató que en una ocasión fue invitado por un narcotraficante a jugar futbol a su haciendo y sin revelar el nombre relató cómo vivió dicho momento.

"Fue en Querétaro. No sabes quién es, ya hasta después ves una imagen y te enteras, pero en ese momento vas y ya. Jugamos en rato y luego mezclamos equipos y nos divertimos un poco, la verdad. Lo más rico de ahí fue la comida. Hicieron como 10 lechones y 'puf'", relató Mohamed.

"Turco" y su amor incondicional a México

Mohamed sabe que México es su segunda casa y cada que puede relata lo hermoso que es, pero también reconoce que en su primera etapa como futbolista en nuestra país con los Toros Neza no fue en una de las mejores zonas.

"Todos mi hijos son mexicanos. México es hermoso, yo lo he recorrido todo y es hermoso; claro hay pueblos que no son tan lindos, es más México DF no es tan lindo, es cosmopolita, pero hay mucho tráfico y a mí me tocó jugar cinco años en Neza, es una zona conurbada", relató.

Por otra parte, mencionó que los dueños de los equipos del futbol mexicano son millonarios y es muy difícil verlos, al menos que hagan una comida o algo por el estilo.