VIDEO: Paco Villa preocupa a sus seguidores por su estado de salud; ¿Qué tan avanzado está su cáncer?

El experimentado narrador Paco Villa preocupó a sus seguidores luego de que este viernes se hizo viral un video en el que es notorio su deteriorado aspecto debido al cáncer que padece desde hace poco más de un año.

El cronista de TUDN salió en un clip junto con el exgoleador Emanuel 'Tito' Villa y el reportero Adrián Esparza Oteo. El fragmento del video es parte de El Podcast de La Máquina, que trata acerca del Cruz Azul, equipo de la Liga MX del cual es aficionado.

De inmediato algunos seguidores de Paco Villa le mandaron mensajes de apoyo al narrador y lamentaron el estado en el que se encuentra. "Esperamos tu pronta recuperación", "Qué triste ver a Paco Villa en ese estado" y "Fuerza, Paco Villa" fueron algunos de los mensajes de aliento de los usuarios.

Huescas puede salir libre - @A_EsparzaOteo



Presentado por @Pirma_Oficial pic.twitter.com/8YycxuWkfZ — El Podcast de la Máquina (@elpodcastdlm) April 12, 2024

Desde que dio a conocer que comenzaría su tratamiento contra el cáncer, Paco Villa se ha alejado del público. Su publicación más reciente al respecto en redes sociales fue en febrero de este año, cuando compartió una fotografía suya, misma que acompañó del mensaje "El que es guapetón, aunque pelón se quede, guapetón continúa. Bueno, trato de poner mi mejor cara y eso es lo importante".

La carrera periodística de Paco Villa tiene más de dos décadas, pues comenzó en 1995 en Televisa Radio, haciendo reportes de cancha en partidos de la Liga MX.

¿Cuándo le detectaron cáncer a Paco Villa?

Paco Villa reveló que le detectaron cáncer durante la celebración del Mundial de futbol de Qatar 2022. Su tratamiento comenzó en abril del 2023.

"Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones", fue parte del mensaje que el comentarista publicó en abril del año pasado en sus redes sociales.

Su enfermedad no ha sido impedimento para que Paco Villa demuestre su profesionalismo y compromiso como periodista. Anteriormente iba y venía de México a Estados Unidos, pero desde el año pasado radica en Miami, Florida.

El paso de Paco Villa en Televisa Deportes

​

Originario de Colima, Paco Villa, de 54 años de edad, tiene una amplia experiencia y vasto recorrido en Televisa.

A lo largo de su carrera en la televisora ha sido conductor de programas como La Jugada, Solo de Futbol y Futbol en Serio. En ese lapso ha estado en las cinco ediciones de Juegos Olímpicos que se han desarrollado a partir de Sidney 2000.

Su experiencia también llegó al plano ejecutivo, pues del 2008 al 2014 fue el director editorial de Televisa Digital. Dos años más tarde fue elegido para el mismo puesto en TDN.

Paco Villa también presumen en su currículum haber trabajado en siete Mundiales de futbol, todos los que se han llevado a cabo desde Francia 1998.

También relató las finales de las Eurocopas 2008, 2012 y 2016, además de que también ha sido cronistas de finales de Copa Confederaciones y Copa América.

EVG