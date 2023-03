VIDEO: Paul Aguilar, borracho, saca arma de fuego y causa TERROR en un entrenamiento con el América

Paul Aguilar fue una de las estrellas del América de 2011 a 2020 y en redes sociales circula un video en donde se cuenta una historia del defensor poco conocida, pues se narra cuando llegó "alcoholizado al entrenamiento" de las Águilas y hasta sacó un arma de fuego.

El periodista Willie González cuenta la anécdota que involucra a Paul Aguilar: "Un día llego muy muy borracho al entrenamiento, eran las 8:30 de la mañana, llegó totalmente alcoholizado", declara el comunicador.

"Me cuentan que llega tan borracho que empieza a insultar a Antonio Mohamed (entonces DT del América), que empieza a insultar a sus compañeros. Se había tomado, hasta el agua de las macetas. Este señor llega tan alcoholizado al entrenamiento del América, que se empieza a pelear con todos, que empieza a faltar al respeto, llegó hasta un arma de fuego", prosigue el periodista.

Willie González indica que derivado de este incidente, el "Turco" Mohamed, quien era director técnico del América, tomó la decisión de sacar de las Águilas al defensor, sin embargo, Ricardo Peláez, quien era directivo de los azulcremas, no dejó salir a Aguilar y eso terminó con la salida de Antonio Mohamed del banquillo azulcrema.

"Ahí Mohamed decide despedir a Paul, pero Peláez lo regresó y por eso se va Mohamed", señala Willie González.

Richard Sánchez responde a provocación de Guzmán

El América llegará motivado al clásico nacional contra Chivas después de su victoria como visitante sobre Tigres y en Coapa ya respondieron a las declaraciones que hizo Víctor 'Pocho' Guzmán.

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez fue cuestionado al respecto al final del duelo celebrado en el 'Volcán' y aseguró que ni a él ni a sus compañeros les gusta hablar antes de tiempo.

"Yo la verdad no me dedicó a hablar de nada de eso. Ellos (Chivas) que empiecen a tirar mie..., a decir lo que ellos quieran. Nosotros cada uno sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un clásico, que se entrena día a día, pero no nos gusta estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha", comentó Sánchez ante los medios.

