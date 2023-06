VIDEO: Reportera sufre el ROBO de su celular en plena transmisión; pide ayuda a los aficionados y le responden de la peor manera

Una reportera que cubría en Colombia las celebraciones del título de Millonarios en la liga de futbol del país sudamericano regresó con tristeza a su casa luego de que en plena transmisión unos aficionados le robaron su celular.

Mayra Tenorio, de la cadena City TV de su país, se encontraba realizando un enlace en vivo afuera del Estadio El Campín de Bogotá, cuando se vio rodeada por un grupo de aficionados.

Aprovechando el mar de gente, uno de esos sujetos le quitó su celular a la reportera, quien se percató del hurto debido a que sintió el jalón de los audífonos que tenía conectados.

El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos. pic.twitter.com/3gaHGw03T3 — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) June 26, 2023

En el video del momento que circula en redes sociales no alcanza a verse de manera clara quién fue la persona que cometió el robo. Tenorio le pidió al público que le devolvieran su celular; algunas personas aparentemente lo buscaron, otras la ignoraron, y el aparato ya no apareció.

"No vi en qué momento se agrandó el círculo alrededor mío. La verdad no pude ver quién fue el que me quitó el celular. Yo ya puse la denuncia", comentó posteriormente la periodista.

Reportera admite sentir frustración

Molesta y decepcionada tras ser víctima de robo, la reportera de City TV reconoció que el hecho le genera preocupación al sentir que no puede salir segura de su hogar.

"Yo no pude ver quién fue, pero lo más grave es que siento que ya no puedo salir tranquila a la calle porque estaba normal, trabajando, y terminé robada", ahondó.

Millonarios se impuso 3-2 en serie de penaltis al Atlético Nacional para proclamarse campeón en el Torneo Apertura 2023 de la liga colombiana.

Reportera se defiende de aficionado que trató de besarla

La periodista española Gemma Soler vivió un momento por demás incómodo durante la previa del partido amistoso entre Colombia e Irak en el Estadio Mestalla, en Valencia, España, ya que un aficionado intentó pasarse de la línea con ella.

Gemma Soler se encontraba a las afueras del inmueble haciendo el color en la previa del duelo, todo marchaba normal hasta que un seguidor colombiano quiso besarla a la fuerza.

En redes sociales circula el video del incómodo momento, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que seguramente es de las peores experiencias de la reportera, quien se manifestó en Twitter con un par de mensajes.

