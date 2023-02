VIDEO: El Travieso Arce y la historia de la coca cola más rica del mundo mientras fue ilegal

Jorge "Travieso" Arce, exboxeador mexicano, recordó la ocasión en la que se tomó la coca-cola más rica del mundo y fue mientras estaba intentando cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal, hasta que fue detenido por la migra, la policía de inmigración en aquel país.

En entrevista para el podcast "Un Round Más", de los exboxeadores Marco Barrera y Érik Morales, fue que el "Travieso" habló sobre esa experiencia. Se lo contó al "Terrible" Morales.

"En el 96, antes de llegar a Tijuana, yo quise llegar a Estados Unidos ilegalmente, anduve por el desierto y me estaba muriendo de hambre y de sed y nos agarró la migra. Que bueno que nos agarró la migra. El vato me dijo: '¿Ya comiste?'. 'No', le dije. Me dio un sandwich y una coca, una coca de lata. Se me hizo la coca más rica del mundo. Hasta la fecha es la que más me gusta, la de lata", contó el "Travieso" Arce.

"Canelo" ofrece grandes sueldos por trabajar en su tienda

A la par de su carrera como boxeador, el jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez abrió en el área metropolitana de Guadalajara 30 tiendas de autoservicio llamadas "Upper by Canelo Energy", aunque son mejor conocidas como los "CanelOxxo".

Cajeros, recepcionistas, jefes de turno y encargados de operaciones son algunas de las vacantes que se encuentran disponibles para laborar en las tiendas del exitoso pugilista, quien a cambio ofrece atractivos sueldos.

Sueldos que ofrece @Canelo en sus tiendas:

De 12 mil a 14 mil pesos mensuales como jefe de tienda y hasta 18 mil un encargado de operaciones; con prestaciones de 20 días de aguinaldo, 30% prima vacacional, 10% de previsión social, día de descanso en domingo y otras. #Guadalajara pic.twitter.com/gNjUG86Hox — ForoCuatroTv (@ForoCuatroTV) January 22, 2023

En cuanto a la vacante de jefe de tienda, los requisitos son licenciatura en Administración o afín, experiencia laboral de uno a tres años en puestos similares y sexo indistinto. Se ofrecen de 12 a 14 mil pesos al mes.

Sin embargo, el sueldo más elevado es para el encargado de operaciones con 18 mil pesos mensuales. Entre las prestaciones que el "Canelo" Álvarez promete a los interesados destacan 20 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones y 30 por ciento de prima vacacional.

El horario para trabajar en las "CanelOxxo" es de ocho horas, que van desde las 8 de la mañana hasta las cuatro de la tarde de lunes a sábados.

