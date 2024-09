Vinicius Jr. gana el Balón de Oro 2024: Las leyendas que nunca ganaron el prestigioso reconocimiento

Todo parece indicar que el brasileño Vinicius Jr. ganará el Balón de Oro 2024 y se unirá a una selecta lista de jugadores que fueron reconocidos como el mejor jugador del mundo.

De acuerdo con información de Marca, el delantero del Real Madrid será el nuevo Balón de Oro y ha generado polémica, pues en redes sociales algunos aficionados han puesto el grito en el cielo, pues consideran que el jugador de 24 años no lo merece.

Vinicius Jr. en 2023 ganó LaLiga de España, la Supercopa de España y en 2024 se alzó con la Champions League y la Supercopa de Europa, además de ser pieza clave para que el Real Madrid ganara todos esos títulos, siendo una de las razones por las que se llevaría el galardón.

Vinicius Junior celebra un gol con el Real Madrid en LaLiga Foto: AP

Leyendas que no ganaron el Balón de Oro

Paolo Maldini

Maldini fue ganador de la Champions League con el Milan, finalista de la Copa del Mundo con la Selección Italiana, ganó el premio para Mejor Jugador del Año por El País y World Soccer, pero el ganador fue Hristo Stoichkov, quien curiosamente ese año perdió jugando con el Barcelona en la final de la Champions y en semis del Mundial.

No fue la única vez que a Maldini se le negó el Balón de Oro, pues en 2003 el central italiano volvió a ganar la Champions con el Milan, pero en el Balón de Oro fue Pavel Nedved, quien quedó subcampeón de la Orejona con la Juventus, el ganador.

Andrés Iniesta

El centrocampista español, Campeón del Mundo y de Europa con España, fue una pieza clave en el Barcelona de Pep Guardiola, considerado el equipo que mejor desplegó futbol en la historia.

El Fantasmita, como se le conoce a Iniesta, fue reconocido por su visión de juego, su capacidad para filtrar pases y su elegancia lo convirtieron en uno de los mejores centrocampistas de su generación.

Iniesta terminó en 2009, el año del Sextete del Barca, cuarto en las votaciones del Balón de Oro y en 2010, un año marcado para él por las lesiones, fue segundo gracias a su gol ante Países Bajos en la final del Mundial y en 2011 tras ganar la Champions volvió a ser cuarto.

En sus años nominado dentro de los cuatro mejores terminó detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández.

Xavi Hernández

Xavi Hernández fue la dupla por excelencia de Iniesta en el Barcelona, juntos compartieron todos los grandes logros del cuadro catalán, además de ser la columna vertebral de la generación dorada de España. El mediocampista ganó la Europa en el 2008 y fue MVP del torneo, pero fue quinto en las votaciones del Balón de Oro.

En 2009, con el Sextete del Barca, fue tercero y al año siguiente fue tercero tras ganar la Copa del Mundo. En 2011 tras ganar la Champions con el Barcelona repitió tercero y en 2012 cuarto lugar.

Thierry Henry

Considerado como el mejor jugador en la historia de la Premier League, goleador incansable que fue dos veces Bota de Oro como máximo artillero de Europa (2004 y 2005), pero que nunca pudo ganar el Balón de Oro, ese fue Thierry Henry.

El delantero francés figuró en el 2000 como campeón de la Eurocopa con su selección, pero el ganador de esa edición fue Figo. Entre 2003 y 2006 el galo era uno de los mejores del mundo, pero su mejor puesto en el Balón de Oro fue segundo lugar, detrás de Pavel Nedved.

Otras leyendas mundiales que no pudieron ni competir por el Balón de Oro, por las reglas que antes había (hasta 1995 no se permitía ganar el trofeo a jugadores que no fueras europeos) fueron Pelé, Diego Armando Maradona, Garrincha, Hugo Sánchez, Zico, Socrates, Mario Kempes y Romario, por mencionar algunos astros americanos.

