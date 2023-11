Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, tiene una nueva profesión que lo vuelve loco

En el programa "Bien de Mañana", la periodista Pampa Mónaco reveló que Wanda Nara, la esposa del futbolista argentino Mauro Icardi, está lista para iniciar una carrera musical como solista.

Según se informó en el programa, Maxi el Brother, su representante, asumirá el manejo de todos los lanzamientos musicales de Wanda Nara tanto en Argentina como en el extranjero.

Durante la emisión, se mostraron partes del contrato, donde se especifica que el 70 por ciento de las ganancias pertenecerá a la productora, mientras que el 30 por ciento restante será propiedad de la intérprete.

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió una imagen que la retrata luciendo un vestido y guantes negros, mientras su esposo le acomodaba el atuendo. En la descripción de la imagen, la celebridad escribió: "Toda bad bitch tiene un chico bueno que la cuida", haciendo referencia al nombre de su primer tema musical.

Además, la también actriz adelantó un poco de lo que será su próximo lanzamiento, compartiendo un video que ha dejado a los fanáticos ansiosos por ver qué tiene preparado la conductora en este nuevo capítulo de su vida.

Wanda Nara habla sobre su enfermedad

Wanda Nara decidió hablar abierta y públicamente sobre la enfermedad que la ha afectado en los últimos meses. En una historia compartida en su cuenta de Instagram en las últimas horas, confesó que padecía leucemia, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones en los medios y las redes sociales.

La influencer concedió una entrevista a la edición argentina de la revista ¡Hola!, en la que compartió detalles de su experiencia con la leucemia; Nara expresó su deseo de mantener la privacidad de un tema tan delicado.

Además, externó sus sentimientos en medio de la confusión y el impacto emocional que tuvo la revelación pública de su enfermedad: "Estaba en shock. Prendía la televisión y decía: 'Pero si en la tele están diciendo esto, ¿por qué no me lo dicen a mí?'. Era todo muy raro. Yo pensaba en la muerte, en mis hijos... Sentía que me estaban ocultando más información, que me mentían", expresó la modelo.

Su decisión de abordar este tema con sinceridad demuestra su fortaleza y puede servir de inspiración para otros que enfrentan desafíos de salud similares.

mmt