Wayne Rooney reconoce su alcoholismo y revela que "bebía hasta desmayarme"

El exjugador y leyenda del Manchester United Wayne Rooney confesó su problema con el alcoholismo durante sus años como profesional activo. El actual entrenador del Birmingham City de Football League Championship habló de cuando "bebía hasta desmayarme".

El máximo goleador de la Selección de Inglaterra charló con el exjugador de rugby Rob Burrow en el podcast 'Seven' de la BBC y se adentró en sus problemas de salud mental, además de los malos momentos que tuvo gracias al alcohol.

“Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta desmayarme", confesó Rooney. "No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que los has decepcionado".

Javier "Chicharito" Hernández y Wayne Rooney coincidieron en el Manchester United del 2011 al 2015. Foto: Captura de pantalla

El exdelantero comentó que su problema con la bebida empezó cuando la pena y el sentimiento de decepción lo hacían alejarse de la gente. Esos sentimientos lo hicieron refugiarse en el alcohol.

"Al final no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente allí con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo", dijo.

¿Quién es Wayne Rooney, leyenda del futbol inglés?

Wayne Rooney es un exfutbolista inglés que es ampliamente reconocido como una de las figuras más destacadas del futbol británico gracias a sus goles.

Rooney comenzó su carrera profesional en el Everton en 2002. Luego, se unió al Manchester United en 2004, donde pasó la mayor parte de su carrera y se convirtió en el máximo goleador en la historia del club.

Con los Diablos Rojos ganó numerosos títulos, incluyendo la Premier League y la Champions League. Cuando su etapa en el United acabó regresó al Everton.

Rooney celebra un gol con el Everton en su segunda etapa

Con los Toffees estuvo poco y luego se unió al D.C. United en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos antes de regresar a Inglaterra para jugar en el Derby County.

Como seleccionado nacional Wayne Rooney representó Inglaterra en varias Copas del Mundo y Campeonatos de Europa. Es el máximo goleador histórico de la selección británica.

En 2021, Rooney anunció su retiro del futbol profesional para dedicarse a una carrera en la dirección técnica.

aar