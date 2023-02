WTA 250 Mérida Open AKRON: Alycia Parks, compañera de Serena Williams, busca su primera victoria en México

Alycia Parks llega al WTA 250 Mérida Open AKRON como campeona del torneo de Lyon, su primer título en el tour de la WTA, y buscará su primer triunfo en México ante la local Fernanda Contreras este martes.

Parks enfrentará en su primer partido del certamen yucateco a la mexicana Contreras, en lo que se espera sea una buena prueba de la estadounidense, ya que si bien por ranking luce como amplia favorita, todavía no sabe lo que significa ganar en territorio mexicano, y su rival tendrá el apoyo del público tricolor.

El triunfo de Alycia en la final en Lyon no fue cosa menor, ya que derrotó a la francesa Caroline Garcia, lo que representó el primer triunfo de la estadounidense sobre una jugadora del Top 5 de la WTA.

Antes, en el torneo de Ostrava, se había apuntado la primera victoria sobre una top 10, al derrotar a la griega Maria Sakkari en la segunda ronda. Hoy, la nacida en Atlanta, Georgia, se plantea objetivos altos, como cerrar esta temporada en el top 10 (actualmente está en el lugar 51).

En el Abierto de Estados Unidos del año pasado tuvo la oportunidad de convivir con las hermanas Serena y Venus Williams, y no duda en decir que si fuera como alguien en el tenis, definitivamente sería Serena. “Básicamente estuve peloteando (con las Williams). Fue un momento divertido para mí en el US Open. Y si fuera otra persona en el tenis definitivamente sería Serena. Como lo veo, ese momento fue como estar jugando contra mí”, revela.

Curiosamente, cuando era adolescente Parks fue contratada para hacerla como “doble” de la menor de las Williams para un comercial de una bebida energizante. Una de las fortalezas del juego de Parks es su potente servicio, algo que siempre distinguió a Serena.

En lo que va de la temporada, suma 56 saques as, ubicándose en el top 10 de las mejores sacadoras hasta el momento. Cualidad que la puede ayudar a alcanzar su objetivo de estar en el top 10, meta para la que no hay secreto, “hay que seguir trabajando duro todos los días. Debo concentrarme y no dejar que las cosas externas me atrapen; mantenerme alejada de las redes sociales y ¿sabes? sólo seguir siendo Alycia”, explica con una sonrisa.

En 2022 participó en la qualy del Abierto de Zapopan, el W25 de Cancún, la qualy del WTA 1000 de Guadalajara y el W125 de Tampico, siempre con reveses. “No he ganado en México, pero estoy buscando cambiar eso esta semana, entonces va a ser muy emocionante mi participación aquí”.

Alycia ganó el título en Lyon en la primera semana de este mes, y también conquistó dos trofeos de la gira ITF a finales del año pasado, el W125 Angers y el W125 de Andorra, lo que habla de su consistencia en estos últimos meses. Parte importante de ese progreso es que ha puesto especial atención en aprender a estar tranquila en los momentos difíciles. “Sólo me digo a mí misma, respira.

Cuando me pongo tensa o pierdo un tiro fácil, simplemente pienso, está bien, respira profundo, el partido no ha terminado. Sigo jugando y diciéndome que respire y me quede en paz”. Con esa tranquilidad está a la espera de saltar a la cancha para conseguir su pase a la siguiente ronda y alargar su momento entregue buenos resultados en este comienzo de temporada.

