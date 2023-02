WTA 250 Mérida Open AKRON: Conoce el complejo deportivo para el torneo en Yucatán

Angelina Flores fue la arquitecta encargada de la construcción del complejo deportivo en el Yucatán Country Club, donde se lleva a cabo el WTA 250 Mérida Open AKRON.

Pero no se trató de un reto sencillo para Flores, quien reconoció que para llevarlo a buen puerto tuvo que salir de su zona de confort al mudarse del Estado de México a Mérida.

"Siendo totalmente honesta en un primer momento pensé en decir que no, esto representaba moverme de zona de trabajo, del Estado de México a Mérida, y tal vez descuidar mi trabajo allá, pero también era salir de la zona de confort. Pero me arriesgué y estoy muy contenta. En cuanto a edificaciones deportiva es mi primera experiencia; me gusta mucho el deporte y sabía que tenía que hacerlo algún día y qué mejor momento que aquí”, comentó al respecto.

La arquitecta indicó que se le puso especial atención a los materiales, esto debido a que el Yucatán Country Club tiene la política de usar elementos naturales.

"Pensamos que en las áreas libres podíamos usar pasto sintético, pero eso no va con la temática del club, entonces implementamos gravilla. Tuvimos que apegarnos a lo que dictaba el Country. Incluso el predio no tenía plantas y se pidió implementar palmeras para que se integrara más al fraccionamiento, para que no se viera ajeno al club", explicó.

Características del complejo deportivo del torneo

La construcción de las canchas comenzó en octubre pasado, pero los andadores, la infraestructura, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, todo el movimiento de tierras y palmeras se hizo a partir de diciembre.

Para el estadio se colocaron 42 lámparas (21 de cada lado) y en canchas secundarias fueron 72, porque son de menor tamaño, aunque todas son de LED.

En relación al aspecto ecológico, en conjunto con el Yucatán Country Club se pensó en recurrir a un biodigestor para las descargas sanitarias. El biodigestor trata el agua que recibe y se puede regresar al subsuelo el agua ya tratada.

