WTA 250 Mérida Open AKRON: La mexicana Fernanda Navarro pierde ante Laura Pigossi y queda fuera en ronda de clasificación

6/4 e 6/3 de parciais e 2 X 0 no placar geral! Laura Pigossi vence Maria Fernanda Navarro Oliva na primeira rodada do quali do @WTAMeridaOpen e agora vai jogar a segunda

Boa partida da medalhista olímpica, vamoo!#VaiLaura #VamoLaura 🎾🇧🇷 pic.twitter.com/OHreqlM696