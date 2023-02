WTA 250 Mérida Open AKRON: Lin Zhu, tercera sembrada del torneo, cae en primera ronda ante Caty McNally

Este lunes se realizó el primer día de actividad del cuadro principal del WTA 250 Mérida Open AKRON y las sorpresas no se hicieron esperar, ya que una de las grandes favoritas como lo era la china Lin Zhu perdió ante la estadounidense Caty McNally en un partido que duró tres horas con 15 minutos.

Zhu, tercera sembrada del torneo yucateco, tuvo un partido lleno de errores en lo que parecía ser un mero trámite ante McNally, quien terminó por llevarse la victoria en un apretado duelo por parciales de 7(7)-6(3), 6(5)-7(7), 6-1.

En el partido que marcó el estreno oficial del Estadio AKRON, McNally se apuntó su tercer triunfo en igual número de duelos contra la asiática, reciente campeona de Tailandia, demostrando que su juego se le dificulta a Zhu. Aunque los dos triunfos previos de McNally fueron en 2019, la de Cincinnati mostró seguridad y no se intimidó ante el mejor ranking y mayor experiencia de su contrincante.

El partido dejó dos Aces por lado, ocho dobles faltas para Caty McNally y tres para Lin Zhu. Además, entre más estadísticas, la de la Unión Americana tuvo nueve de 12 Break Points, por seis de 13 de la tenista asiática.

La rival de Caty McNally, de 21 años, en la siguiente ronda del WTA 250 Mérida Open AKRON todavía está por definirse, así como la cancha y el horario del juego, pero el duelo se realiza el miércoles 22 de febrero.

Conoce el complejo para el WTA 250 Mérida Open AKRON

Angelina Flores fue la arquitecta encargada de la construcción del complejo deportivo en el Yucatán Country Club, donde se lleva a cabo el WTA 250 Mérida Open AKRON.

Pero no se trató de un reto sencillo para Flores, quien reconoció que para llevarlo a buen puerto tuvo que salir de su zona de confort al mudarse del Estado de México a Mérida.

"Siendo totalmente honesta en un primer momento pensé en decir que no, esto representaba moverme de zona de trabajo, del Estado de México a Mérida, y tal vez descuidar mi trabajo allá, pero también era salir de la zona de confort. Pero me arriesgué y estoy muy contenta. En cuanto a edificaciones deportiva es mi primera experiencia; me gusta mucho el deporte y sabía que tenía que hacerlo algún día y qué mejor momento que aquí”, comentó al respecto.

La arquitecta indicó que se le puso especial atención a los materiales, esto debido a que el Yucatán Country Club tiene la política de usar elementos naturales.

"Pensamos que en las áreas libres podíamos usar pasto sintético, pero eso no va con la temática del club, entonces implementamos gravilla. Tuvimos que apegarnos a lo que dictaba el Country. Incluso el predio no tenía plantas y se pidió implementar palmeras para que se integrara más al fraccionamiento, para que no se viera ajeno al club", explicó.

