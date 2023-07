WWE: Circula VIDEO íntimo de una súper estrella de la empresa

El luchador estadounidense Matt Riddle, una de las grandes estrellas de la actualidad en la WWE, está en el ojo del huracán luego de que se filtró un video en el que aparece teniendo relaciones sexuales.

Un usuario publicó el polémico clip en redes sociales. En la grabación se ve al deportista con teniendo relaciones con una mujer. Pese a que no sale su cara, varios aficionados reconocieron a Riddle por sus tatuajes.

El mismo usuario que compartió el video de la estrella de la WWE decidió bajarlo por una solicitud de la mujer que aparece en el mismo, la cual afirmó que solamente el luchador tenía posesión del mismo, de acuerdo con información de Ringside.news.

Ni la WWE ni Matt Riddle se han pronunciado acerca de esta situación. No se sabe a ciencia cierta la fecha en la que se grabó el video, pero se especula que ocurrió en el 2021.

Otras polémicas del luchador de la WWE

La circulación de este video íntimo se une a otras polémicas en las que se ha visto involucrado Matt Riddle, quien en su momento formó parte de la UFC.

En el 2020 se le acusó de agresión sexual, aunque dicha demanda fue retirada un año después; además de que por un problema de adicción fue inhabilitado varios meses de la WWE.

Logan Paul y Fuerza Regida graban polémico video

Logan Paul, vuelve estar en el ojo del huracán, pues a pocos días del SummerSlam 2023, donde enfrentará a Ricochet en Money in the Bank, el multifacético youtuber hizo varias colaboraciones con el grupo musical de corridos tumbados, Fuerza Regida, donde a modo de broma dejaron ver un pequeño detalle que no fue del agrado del público.

En el controversial video hacen alarde a la canción "¿Qué Se Te Quitó?", la cual se hizo viral por diferentes trends en TikTok, además de promocionar la bebida "Prime Energy", propiedad del creador de contenido en sociedad con KSI. La polémica se dio cuando los integrantes del grupo y el boxeador salieron del baño limpiándose la nariz, como si hubieran tenido un levantón de cocaína.

Paul acaba de extender su contrato con WWE, por lo que estas actuaciones y el deporte profesional no van de la mano, además de que su bebida energética está siendo investigada por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos), ya que la bebida en cuestión podría contener la cantidad de cafeína que hay en seis latas de Coca-Cola.

