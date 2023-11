Zurutuza y Huidobro buscan el mejor mundial de tenis de mesa de México

Por primera vez en la historia, México realizará el mundial de ping pong, evento en cuya organización trabajan de la mano Raúl Zurutuza, exdirector del Abierto Mexicano de Tenis, y Micky Huidobro, bajista y vocalista de la banda de rock Molotov, quien es el presidente de la competencia.

De cara al torneo que se llevará a cabo del 4 al 6 de enero del 2024 en el Frontón México, Zurutuza hizo énfasis en que lo primordial es que el mismo salga acorde a lo planeado, pues la intención es que ésta sea la primera de muchas ediciones.

“Una parte muy importante del proyecto tiene que ver con el compromiso que hay para hacerlo a largo plazo, queremos que sea la primera de muchas ediciones y creo que es muy importante que ésta salga bien promovida. En un lugar tan icónico como el Frontón México, esta primera edición será un reto importante, pero estoy seguro de que saldrá avante”, aseveró Zurutuza en exclusiva con La Razón.

En la música he estado 28 años con Molotov más otros años con la Candelaria, estoy acostumbrado y por eso me llama mucho la atención estar organizando el mundial

Micky Huidobro, Presidente del Mundial de ping-pong

El acercamiento de Huidobro con el ping-pong se dio de manera circunstancial. El experimentado músico recuerda que comenzó a jugar este deporte de niño cuando tenía que dejar de practicar futbol en la calle a causa de la lluvia. El gusto lo llevó a poner un restaurante con una mesa de ping-pong para invitar a los comensales a jugar y ofrecer premios a los que lo vencieran, “pero tras el temblor del 2017 nos quedamos sin donde jugar”.

El integrante de Molotov recuerda que fue al Mundial de la disciplina en Londres en el 2016, donde se enteró que no había ningún mexicano. Tras conocer a algunos jugadores importantes, uno de ellos le propuso organizar el magno evento y así fue como comenzó este desafío.

“En el 2020 nos quedamos sin mundial por la pandemia. Intentaron hacerlo a puerta cerrada, pero no funcionó muy bien, luego los chinos intentaron hacer otro en el 2021 que tampoco funcionó. Después, a raíz de la guerra en Ucrania se acabó porque era una casa de apuestas rusa la que la organizaba. Me buscó el campeón del mundo que ganó una competencia en Estados Unidos y me dijo que me estaba buscando el organizador para ver si hacíamos un mundial de ping-pong en México y empezamos a hacerlo”, contó Huidobro en charla con La Razón.

Acerca de cómo surgió el acercamiento con el integrante de Molotov, Raúl Zurutuza reveló que lo que más le atrajo del músico fue su afición por el ping-pong, aunado a que cada uno entiende su papel en la organización del Mundial.

Estoy muy tranquilo y contento. Se cerró un ciclo que estuvo muy padre (en Mextenis) y ahora vamos por cosas nuevas, el mundial de ping-pong me tiene muy motivado

Raúl Zurutuza, Miembro adjunto del comité organizador

“Nos presentó un amigo en común e hicimos muy buena química, me encantó la pasión que tiene por el ping- pong. Yo no lo conocía, pero esta pasión que tiene por el ping- pong la equiparo con la misma que yo tengo por el tenis. Entendimos el rol de cada quien, estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de conocerlo y poder tener este primer encuentro laboral”, ahondó.

En cuanto al precio de los boletos para el público, Zurutuza indicó que los mismos serán de 1,100 pesos con la finalidad de que vaya mucha gente al Frontón México.

“El precio de los boletos ronda los 100 pesos, son muy accesibles para que la gente pueda ir, ése es un objetivo que tanto Micky, como yo y el comité organizador nos propusimos”, señaló.

Será el próximo 1 de diciembre cuando se cierren los grupos del primer mundial de ping-pong en México, pero Huidobro adelantó la asistencia del alemán Alexander Flemming y el ruso Vladislav Kutsenko.

“Los cuatro mejores mexicanos salieron de un qualifier. Ellos son Pável Gutiérrez, Óscar Hernández, David Garrido y Ángel Martínez. De internacionales vienen el ruso Vladislav Kutsenko, el alemán Alexander Flemming, el danés Benjamin Sorensen, entre otros”, ahondó.