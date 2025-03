Shakira en México enciende... y factura

La cantante colombiana Shakira aulló acompañada de su manada mexicana la noche de ayer en el Estadio GNP Seguros, donde entregó un show en el que se mostró fuerte después de una precipitada caída personal. Volvió a nuestro país tras siete años de ausencia con un espectáculo en el que no sólo trajo una monumental producción y un recorrido por su trayectoria, sino que le regaló a sus fans varias lecciones para ser resilientes ante cualquier adversidad. Demostró ante 60 mil personas que una loba que se cae, se levanta más fuerte.

Un video de un desierto fue la antesala para recibir a la cantante colombiana, quien llegó pisando fuerte para aullar con sus lobas en el primero de siete conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Para subir al escenario, la intérprete caminó entre el público acompañada de personalidades, como Chingu Amiga.

El Dato: Previo a su presentación en la CDMX, Shakira ya había ofrecido shows en Guadalajara y Monterrey, así como en Colombia, Brasil y Argentina.

Ataviada con un atuendo blanco con detalles en plateado, la también compositora demostró que se ha levantado más fuerte de la caída que sufrió hace tres años tras su divorcio con el exfutbolista Gerard Piqué y, por eso, la primera canción fue “La fuerte”.

Después, Shakira se remontó a éxitos de varios años atrás y cuando sonó “Las de la intuición”, el público estalló de emoción, pues sin duda era de las canciones más esperadas, no por nada el recinto estaba repleto de pelucas moradas, camisas blancas y faldas negras que portaron sus fans para evocar a este tema.

Después interpretó “Estoy aquí”, en versión techno festiva. En este número, Shakira apareció con sus bailarinas haciendo girar unas varas luminosas. Tras este primer bloque, la cantante saludó a sus lobas y celebró que rompió récord de número de presentaciones en el Estadio GNP Seguros. “Ésta es la noche más especial de la gira. Juntos estamos batiendo un récord histórico y esto es gracias a todos”, dijo emocionada la originaria de Barranquilla.

En esos primeros minutos no podía faltar “Inevitable”, que comenzó con un arreglo de violín para luego sacar su parte rockera de sus primeros años. Sus fanáticos entregados cantaron a todo pulmón de principio a fin.

Como también se trataba de hacer catarsis, Shakira le dio espacio a canciones que lanzó después de su divorcio, entre ellas “Te felicito”, que contó con un intro en el que la vocalista apareció con un hombre robot al cual manejó a su antojo. Mientras que con “TQG”, el escenario se iluminó con luces verdes. Acompañada de sus bailarinas perreó con un vestido brillante, pues en esta gira ha incluido 13 atuendos diferentes.

Tras estos temas, la colombiana abrió su corazón con los asistentes para hablar de lo difíciles que han sido los últimos años para ella y, de paso, dejar algunas lecciones para cuando se te presentan caídas en la vida.

“Es un sueño estar con ustedes. Estos últimos tres años no ha sido un camino de rosas. He aprendido que la caída no es el final, cada vez que caemos nos levantamos más fuertes, si queremos llorar, lloramos y si nos queremos poner a trabajar, facturamos”, dijo antes de interpretar “Don’t Bother”.

Después otra lección que dio fue que una loba siempre cuida de sus crías y que en momentos difíciles son sus motivos para levantarse y salir adelante. Por eso en los visuales apareció una loba con sus hijos, para después regalar una emotiva interpretación de “Acróstico”, mientras sus pequeños aparecieron en la pantalla.

Tras ese momento de calma vino el baile y el goce, desde “Copa vacía”, con Shakira bailando en las pantallas como sirena; hasta “La bicicleta” y “La tortura”; en ésta última el músico que la acompañó en el acordeón dijo: “Las mujeres ya no lloran”, y resonaron los aplausos de los asistentes.

Shakira demostró que otro de sus grandes talentos es el baile y ese peculiar movimiento de caderas con el que deleitó en “Hips Don’t Lie”. Por supuesto, todas las lobas en el recinto la acompañaron bailando. También dio cátedra con “Chantaje” y “Monotonía” y antes de interpretar “Addicted to You” y “Loca” tocó un gran tambor.

Luego vino otra lección, que se puede ser feliz estando casado o soltero. “Hay canciones que vienen a sanar, a cambiar estigmas. Cuando un hombre llegaba soltero y sin hijos decían que se la pasaba de oro, para las mujeres no, ¿por qué? Se puede ser feliz casado o soltero, lo importante es que uno se sienta libre”, dijo la cantante colombiana para poner a bailar a sus fans con “Soltera”. En dicho tema apareció bailando en un tubo sobre una estructura en forma de letra “S”.

Y claro, al estar en tierras mexicanas quiso rendir tributo a la música de nuestro país, invitando al Mariachi Gama 1000 a subir al escenario. Con los músicos cantó una versión de “Ciega, sordomuda” y “El jefe”, temas que fueron muy celebrados y aplaudidos por sus fans.

En esta noche de derroche visual, baile, canto y catarsis, al cierre de esta edición se esperaban aún canciones icónicas de su discografía como “Ojos así” y “Antología”. El ánimo seguía y Shakira todavía estaba por entregar más lecciones en el Estadio GNP.