Una película de Minecraft retrata una historia de amistad

Una película de Minecraft, la adaptación cinematográfica de uno de los videojuegos más populares en la historia, tiene todo a su favor para convertirse en un gran fenómeno en cines y a dos semanas de su estreno, parte de su equipo visitó México para presentar un adelanto. Jack Black compartió que es un filme “sobre la amistad, sobre gente que se conoce y se toma de la mano para apoyarse mutuamente. Se trata de las amistades que nos fortalecen para enfrentar el mundo y afrontar nuestros miedos”, dijo en conferencia de prensa.

La historia del filme se centra en cuatro inadaptados que son transportados a través de un misterioso portal a una extraña tierra cuadrada que prospera con la imaginación y en la que conocen a un experto artesano para tener una aventura que les desafía e inspira para reconectarse con las cualidades que les hacen creativamente únicos.

Jason Momoa posó muy divertido en la alfombra del pasado sábado. Fotos|Cuartoscuro y Especial

Sobre su personaje, Jack Black contó que “es excéntrico y un artista frustrado que no encaja en la sociedad, tiene un trabajo que odia, porque es repetitivo y aburrido, sólo quiere vivir aventuras y finalmente logra su sueño para escapar a su propio mundo de fantasía, lleno de diversión y aventuras. Luego conoce al resto de los personajes y juntos tenemos que salvar el mundo”.

Mientras que Jason Momoa, a quien hemos visto en repetidas ocasiones como un tipo rudo, en esta ocasión muestra su talento para hacer comedia y confesó que se divirtió muchísimo en el rodaje. “Me encanta que ésta sea mi primera comedia, me sentí muy apoyado y diría que tuve la mejor experiencia laboral de mi vida rodando esta película, nunca me había reído tanto y no puedo creerlo, salía de filmar con la cara doliéndome por tanto reír”, comentó.

El actor Jack Black firmó autógrafos a sus fans y se tomó algunas selfies. Fotos|Cuartoscuro y Especial

Para Danielle Brooks estar en esta cinta fue genial por muchas razones y significa algo muy especial en su vida, ya que “será una de las primeras películas en las que mi hija de cinco años podrá ver a su mamá, así que estoy muy emocionada por llevarla para que la vea y siento que verla será también un buen momento para las familias”.

A Sebastian Eugene Hansen su personaje le resultó muy familiar y se identificó mucho con él. “Cuando leí el guion, lo primero que pensé fue que era un entusiasta de los videojuegos y eso era bueno, porque me encantan los videojuegos, los he jugado desde que tengo memoria y creo que me identifiqué mucho con él en el mundo de Minecraft”, señaló.

El elenco de la película inspirada en el popular videojuego Minecraft. Fotos|Cuartoscuro y Especial

Emma Myers también habló de su papel y mencionó que tiene mucho de ella. “Me identifiqué, porque tengo hermanos menores, ella acaba de convertirse en tutora de su hermano y está intentando ser una figura maternal para él, pero también quiere ser una hermana genial y eso le cuesta un poco. Su aventura en el mundo de Minecraft la tranquiliza, me identifico en ese sentido porque yo actuaría igual si estuviera en su situación”, contó.

“Algo genial del juego es que no tiene historia, es un mundo completamente abierto y como jugador aportas tu propia narrativa. Cuando desarrollamos la película, queríamos hacer lo mismo y aprovechar todo lo que nos encantaba del juego. Queríamos plasmar lo que nos apasiona del juego y celebrarlo. Uno de los temas más importantes de la película es la creatividad porque al jugar Minecraft tienes que ser creativo para sobrevivir”, completó el director Jared Jess.

Jack Black resaltó por su buen humor para posar en la alfombra del pasado 22 de marzo. Fotos|Cuartoscuro y Especial

Por su parte, el productor Torfi Frans Ólafsson compartió que el filme es “una carta de amor a los creadores que han usado el juego para contar historias y ese enfoque nos inspiró para contar una historia sobre personajes interesantes, aventuras y cosas divertidas, donde intentamos ser fieles a la esencia original”.

Una película de Minecraft se estrenará el próximo 3 de abril.