El amor por un perro rescata a dos hermanos en Goya

Pasar por un duelo y la historia de una amiga que rescató a un perrito abandonado fueron el detonante para que el joven cineasta tapatío Pablo Orta comenzara a darle forma a la trama de la que sería su primera película como director y, ahora, luego de algunos años, Goya llega a las salas de cine de México para deleite de los amantes de los perros y de quienes gustan de ver cintas sobre relaciones de hermanos.

“Esta historia viene de un duelo por el que yo estaba pasando, justo en ese momento un día fui a visitar a una amiga cercana, quien es la diseñadora de producción de Goya. Ella tenía un perro que había rescatado de su vecino que lo había abandonado en su casa, entonces noté un paralelismo en esas dos cosas que estaban sucediendo, y ahí nació la idea de hacer esta película”, confesó Pablo Orta en entrevista con La Razón.

El Dato: Goya es una cinta mexicana protagonizada por Eutimio Fuentes, Mateo Valles y Ruth Ramos que puede verse en cines desde el 3 de abril.

Después de ganar diversos reconocimientos en festivales de cine, incluyendo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el director, ganador de un Premio Emmy por la serie animada mexicana La vida secreta de tu mente, presenta en cines mexicanos la historia de dos hermanos en crisis que, junto a una vecina, se lanzan en una difícil misión de rescate cuando notan que el perro de su vecino está muy enfermo y en condiciones de abandono.

Además, dijo que era importante para él que la relación de hermandad entre los protagonistas se sintiera genuina en la pantalla, por lo que los actores Eutimio Fuentes y Mateo Valles tuvieron que convivir uno con el otro durante mucho tiempo.

La película está disponible en 16 ciudades del país, incluyendo Guadalajara, CDMX y Ensenada; se espera que se extienda a ocho urbes más Fotos: Cortesía

“Para lograrlo ambos tuvieron que acostumbrarse a la presencia del otro, porque creo que las relaciones fraternales se basan mucho en el conocimiento mutuo y, cuando pasas la mayor parte de tu tiempo con alguien adquieres un conocimiento de cómo es”, explicó el director. “Quería plantear una relación con mucho cariño, un cariño que está ahí todo el tiempo, aunque a veces no lo expresen”, agregó.

A pesar de que la cinta muestra situaciones serias y delicadas que entran en el género dramático, Orta nos cuenta una historia con ciertos elementos de comedia que ayudan a que todo avance con cierta ligereza, pues el realizador compartió que para él “la vida como retrato de la cotidianidad puede ser muy chistosa”.

“Siento que le encuentro lo chistoso a todo, incluso a las cosas que pareciera que no tienen gracia y, también creo que ese balance permite que los momentos que quizá son un poco más duros o difíciles en la película, resalten. Es muy extraño porque quienes participaron en la película podrían decir que cuando leyeron el guion no sentían que tuviera elementos cómicos”, señaló Orta durante la charla.

El Tip: La película está disponible en 16 ciudades del país, incluyendo Guadalajara, CDMX y Ensenada; se espera que se extienda a ocho urbes más.

Por el tipo de historia que se pretendía contar, comentó el tapatío, uno de los aspectos más importantes antes de comenzar a filmar era encontrar al elenco adecuado, especialmente en el caso de los actores responsables de darle vida a los hermanos protagonistas. Pero otra cosa que igualmente era muy importante para el director, dijo, era poder encontrar la forma más adecuada de trabajar con los perros que hacen de la perrita Goya en la cinta.

“Quizás pensé ya muy tarde en cómo sería el trabajo al filmar con perritos, cuando estoy escribiendo el guion trato de no pensar mucho en la producción, porque creo que eso me va a limitar durante el proceso creativo y puedes poner, por ejemplo, que el perro salta una barda y no piensas que vas a tener que hacer que un perro haga eso en el futuro. En ese momento no me limité y después hubo muchas cosas que sí tuve que traducir para poder truquear, porque el talento canino se cansa también”, mencionó. Para finalizar, el director contó que “hubo un esfuerzo muy consciente a la hora de diseñar la narrativa de la película para facilitarnos la vida y no demandar demasiado”. Explicó que tuvieron procesos de pensar en soluciones creativas y que trataron de “estructurar la producción de manera que no se sintiera demasiado abrumadora”.