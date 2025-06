Johanna Murillo se convierte en directora de orquesta

En Guadalajara, Jalisco

Johanna Murillo, quien ha destacado en filmes como Las niñas bien, la reciente serie La liberación y la franquicia Soy tu fan, ahora se convierte en directora de orquesta en la cinta Ceremonia, del realizador Dan Chávez. Un papel que la ha llevado a cuestionarse qué significa el éxito.

La actriz interpreta a María, una directora de orquesta que se encuentra en medio de un momento en el que debe tomar decisiones importantes, mientras intenta balancear su vida personal con su trabajo y sus propias aspiraciones, al mismo tiempo que debe lidiar con ciertas frustraciones.

“Todo por lo que ella pasa también me llevó a cuestionarme qué es el éxito y cuándo eres exitoso, si el reconocimiento te hace ser exitosa o estar conectada con esta sensibilidad que tienes.

El Tip: El filme se rodó en sitios emblemáticos, como el Teatro Degollado de Guadalajara, además de casas icónicas de Jalisco.

“También está el hecho de que es una figura pública y cuando lo eres hay ruido a tu alrededor; todo eso creo que sí lo puedo entender y me puedo relacionar perfectamente con ello”, dijo a La Razón Johanna Murillo sobre el filme que se estrena el próximo jueves a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

La actriz compartió que su personaje atraviesa por una crisis generada por la frustración que le provocan sus decisiones, aspecto con el que se identifica. “En eso totalmente puedo relacionarme con ella, porque he pasado por ahí. Por otra parte, también tiene esta sensibilidad que tienes cuando entiendes las cosas a partir de lenguajes no verbales y de sentirte un poco inadecuado”, comentó.

Ceremonia es un proyecto importante para Johanna Murillo, ya que es su primer personaje protagónico en una película, por lo que considera que significará un antes y un después en su carrera fílmica.

“Es un parteaguas sin duda, para mí lo que implica tener un protagónico es que tienes como regalo tiempo en pantalla, tiempo ante la cámara y tiempo en el set para ejercer tu actuación, para explorar todo lo que llevas años construyendo.

“Me gusta ser protagonista para poder tener personajes con más tiempo y profundidad con los que pueda estirar y jugar, ésa oportunidad me la dio Ceremonia. Entendí por qué quería eso, por qué estaba ansiosa de obtener algo así, y es porque me apasiona, estoy hecha para esto porque me hace ensancharme como persona”, dijo.

Un elemento importante de la cinta es el trabajo que ejerce su personaje principal como directora de orquesta filarmónica, para lo cual la actriz que la interpreta tuvo que prepararse de forma especial.

“En cuanto dije que sí hacía la película, llegaron con un calendario para mí de clases de música, piano y dirección de orquesta, fue ir a la escuela para aprender eso durante un año y cachito, estudiaba tres horas al día de piano y veía videos de directoras de orquesta. Es un universo en el que desconocía cualquier tecnicismo y del que no estaba articulada en ningún sentido, sobre todo este mundo de la música clásica”, señaló.

“Fue increíble todo lo que aprendí porque eso reacomodó mi relación con mi yo estudiante, sentí como que regresé a la escuela disfrutando y gozando lo que aprendía. También íbamos a conciertos, ensayábamos y tuvimos la maravillosa oportunidad de ensayar con las orquestas y esa ha sido una de las experiencias más místicas y divinas que me ha tocado poder sentir, lo gocé y lo disfruté enteramente”, complementó.