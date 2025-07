Jurassic World: Renace, dinosaurios que se resisten a la extinción

Sin depender del mero impacto de los efectos especiales o sólo apostar por la nostalgia, trayendo de regreso al elenco original de aquella película que inició todo bajo la mirada del Steven Spielberg en 1993, Jurassic World: Renace consigue un mejor resultado en relación con la trilogía anterior, la cual se hundía entre planteamientos descuidados y rebuscados, que a veces llegaban al punto de alcanzar el ridículo.

En este caso, el entramado es bastante simple y sus lineamientos ya los sabemos: un equipo de asalto, con mercenarios y científico incluido, auspiciado por una corporación de ambiguas intenciones, se interna en la isla donde proliferan y transitan libremente las criaturas surgidas de los experimentos genéticos fallidos que en su momento permitieron nutrir la fauna de los parques y demás atracciones de Jurassic World. En dicho lugar quedan varados junto con una familia que apenas ha logrado sobrevivir al hundimiento del velero en el que vacacionaba. A partir de ahí comienza el voraz acecho selvático y las acostumbradas “sauriopersecuciones”, que terminan con varias muertes, encaminándolos a enfrentar algo aún más grande y terrible.

Los clichés están a la orden del día: en el personaje incómodo que termina siendo entrañable, aquel con pasado trágico al que se le presenta la oportunidad de redimirse y, por supuesto, el sujeto sin escrúpulos, a quien lo único que le importa es regresar vivo y con el encargo asignado. Sin embargo, el director Garret Edward —Godzilla (2014), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)— los asume con oficio y cierta perspectiva para ponerlos al día, empezando con la normalización de la chica de acción encarnada por Scarlett Johansson —Jojo Rabbit (2019), Black Widow (2021)— liderando las operaciones en campo, la adolescente que, pese a su edad, no asume el rol de dama en peligro, y hasta el infante, que no necesariamente está fascinado con los prehistóricos animales.

Lo más importante de todo es que la tensión y el tono de aventura están a pulso, tanto para recuperar la nostálgica sensación de asombrarse con dinosaurios como para proyectar lo terrorífico que sería estar indefensos ante ellos. Hay que agregar que acertadamente no hay un abuso en los sobresaltos, sino que se preparan y dosifican para hacerlos estallar conforme las pérdidas y las complicaciones aumentan. Todo, mientras flota en el aire un recordatorio de la insignificancia del hombre ante los ciclos naturales.

Lástima que la monstruosa nueva criatura quede a deber, tanto en su diseño, mezcla de mutante y alien, como en el manejo de sus dimensiones que varían a conveniencia, pero es de lo poco que se le puede reclamar a Jurassic World: Renace, la cual ofrece pocas novedades, pero es consistente como entretenimiento, y eso le basta para ponerse por encima de sus tres predecesoras y mantener a la franquicia lejos de la extinción. El filme llega mañana a los cines de México.

Jurassic World: Renace, dinosaurios que se resisten a la extinción Foto›Especial