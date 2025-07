Giff abre debate con película sobre Werner Herzog con IA

Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), es contundente: “Es tarde para tratar de regular y legislar la Inteligencia Artificial”. Sin embargo, en esta edición busca abrir nuevamente la conversación sobre el uso de esta tecnología con la irreverente cinta del director polaco

Piotr Winiewicz, About a Hero, cuyo guion fue creado a partir de las entrevistas, comentarios y videos que existen sobre el cineasta alemán Werner Herzog, quien ha llegado a declarar: “IA es tan estúpida que jamás podrá hacer filmes como los míos”.

“El guion lo programaron con todas sus entrevistas, sus guiones, sus videos, su voz. Es una cinta nueva en la que la IA imagina cómo podría ser la próxima película de Werner Herzog. Es una plática muy importante que tenemos que hacer; es un tema oscuro, difícil, doloroso. Luego parece mucho que promovemos la Inteligencia Artificial, pero lo que realizamos es prepararnos, educarnos. Hace cinco, cuatro años, dimos el aviso de la IA; no muchos nos pelaron. Este año vamos tarde”, alertó Sarah Hoch ayer durante la conferencia de prensa en la que se dieron detalles de la edición número 28 del GIFF.

TE RECOMENDAMOS: En el papel de Sally Bowles Mon Laferte debuta en Teatro en Cabaret

La película que se ha presentado en Europa, por primera vez llegará a América Latina. La trama gira en torno a Werner Herzog viajando a Getunkirchenburg para investigar la muerte misteriosa de un trabajador de una fábrica. La sinopsis advierte que “Herzog, nuestro narrador, no es quien parece, y la película no es lo que esperábamos”. En el GIFF, críticos de cine verán este experimento fílmico para reflexionar acerca de la utilización de la IA.

“Tenemos ocho años trabajando y hablando de Inteligencia Artificial. Sabemos que la basura se vende, lo que es rápido, barato y económico se vende. Es un tema difícil, pero es parte de nuestra realidad ahorita para todos los que hacemos cine. Nosotros seguimos apostando por el ser humano, somos muy tercos, vamos a luchar de nuestra forma”, externó la directora del festival de cine que tendrá lugar del 25 de julio al 4 de agosto en tres sedes: Guanajuato (destino al que regresa luego de cuatro años), San Miguel de Allende e Irapuato.

Por su parte, la actriz Ana Martín, quien estuvo presente en la conferencia, declaró que la IA es “hermosa, pero no nos debe manejar a nosotros”. Mientras que la productora de televisión Rosy Ocampo comentó: “La parte de la legislación va atrás; las herramientas siguen saliendo de todo tipo. No hay una legislación que diga cómo se pueden utilizar. Me interesa lo que hace el festival para forjar un criterio”.

GRANDES HOMENAJEADOS. Este año, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato rendirá tributo a figuras prominentes del cine, la televisión y la música: Verónica Castro, Ana Martín, Rosy Ocampo, Carlos Carrera y el cantante Emmanuel. Este último en el emblemático Teatro Juárez de la capital del estado, donde Sarah Hoch prometió varias sorpresas.

La primera actriz Ana Martín y el director Carlos Carrera recibirán el galardón de Plata Más Cine y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. Mientras que Verónica Castro y Rosy Ocampo serán reconocidas como parte de Mujeres en el Cine y la Televisión. Además, se le rendirá homenaje a Emmanuel por sus 50 años de carrera dentro de Música+Cine y Epicentro.

Este año se exhibirán 206 películas, de las cuales 121 están en competencia. También habrá 25 premieres internacionales, 60 estrenos latinoamericanos y 51 mexicanos, se detalló en la conferencia.

En su edición número 28, tendrá como país invitado a la India, que ofrecerá una muestra especial de cine contemporáneo y clásico mediante siete títulos, entre éstos, Village Rockstars 2, de Rima Das; Cyclemahesh, de Suhel Banerjee, y Humans in the Loop, de Aranya Sahay.





GIFF

Guanajuato capital: del 25 al 28 de julio

San Miguel de Allende: del 29 al 31 de julio

Irapuato: del 1 al 4 de agosto