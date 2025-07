Olivia Collins va sin máscaras a La Casa de los Famosos

Recordada por sus papeles en telenovelas como María José, Te sigo amando y Como en el cine, así como su reciente participación en el reality show Siempre Reinas de Netflix, Olivia Collins aseguró que en la tercera temporada de La Casa de los Famosos está lista para abrir una nueva faceta de sí misma ante el público: la más íntima, la más cotidiana, la que hasta ahora ha permanecido fuera de cámaras.

“Me ofrecieron estar desde la primera temporada y no acepté. Pero esta vez, mis hijas me convencieron. Me dijeron que necesitaba actualizarme, que tengo mucho que mostrar y también que aprender”, reveló Olivia Collins en entrevista con La Razón, justo antes de entregarse de lleno a los preparativos para ingresar al encierro.

“Estoy en un momento muy pleno de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Es tiempo de retos, y éste es uno muy importante”, añadió.

A sus 66 años, la actriz mexicana afirmó que su motivación principal es representar a una generación que creció sin redes sociales, sin plataformas digitales y sin el constante escrutinio de las cámaras 24/7.

“Nosotras hicimos carrera a pulso, sin Internet, sin Facebook. Pero aquí seguimos, vigentes. Ésta es una oportunidad para mostrar que todavía tenemos voz, fuerza y esencia”, sostuvo.

Olivia Collins adelantó que no llevará ninguna estrategia ni personaje a la tercera temporada del reality show.

“Van a conocer a Olivia de la Horta Collins, no a la figura pública que han visto en televisión. Soy una mujer común, que ríe, llora, se enoja… que hace fila para el baño, que se depila las cejas, que se arregla. No quiero actuar, quiero ser yo”, expresó sobre su participación en el programa.

Para proteger su energía, la actriz reveló que llevará consigo objetos significativos: pulseras rituales que comparte con sus hijas, un anillo de plata con la imagen de San Benito y la presencia espiritual de sus ángeles, como el Arcángel Miguel. “No puedo llevar agua bendita ni hierbas, pero van conmigo en el alma”, explicó sobre cómo se prepara para ingresar a la casa.

Se lanza como empresaria. Además de este proyecto, Olivia Collins tiene múltiples planes que deberá poner en pausa durante su estancia en La Casa de de los Famosos. Entre ellos, el lanzamiento de sus canciones, incluyendo el sencillo “Al Sur”, grabaciones con el músico Teo; además de un espectáculo. Un libro autobiográfico, una línea de ropa, lentes de sol, zapatos y productos de belleza. “Tengo muchos proyectos. Pero ahora decidí concentrarme en este momento. Al salir, retomaré todo eso con más fuerza”, explicó.

Sobre la industria del entretenimiento actual, se mostró crítica pero abierta: “La televisión ha cambiado. Ahora hay muchas plataformas, muchos formatos, por lo que creo que es importante subirse a ese tren. Por eso acepté, para actualizarme y también para que nuevas generaciones me conozcan, porque los reality shows son el contenido que se consume ahora”.

Con un lugar ganado en el corazón del público mexicano y una figura que se mantiene como referencia de belleza, elegancia y fuerza escénica, Olivia Collins no teme al encierro ni a la exposición. “Voy sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Porque lo más importante es mostrarme tal cual soy. Y también disfrutarlo. Ya veremos qué pasa, pero, por lo pronto, voy con todo”, concluyó sobre esta nueva aventura.

La actriz se une así al grupo de celebridades que serán parte de la tercera entrega del exitoso reality producido por EndemolShine Boomdog y TelevisaUnivision, donde las cámaras no se apagan y los conflictos, las alianzas y las emociones son parte del juego.

Olivia Collins

Actriz y empresaria

Nació: 11 de diciembre de 1957, en CDMX

Algunas de sus telenovelas: Dos hogares, Mi corazón es tuyo, Perdona nuestros pecados y Amar