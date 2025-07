Ofelia Medina: Me gustaría interpretar a las mujeres que me enseñaron

Con más de cinco décadas de trayectoria, la actriz decidió mostrarse por primera vez sin personaje, en un formato que nunca había explorado: un reality de cocina.

Aunque prefiere no usar ese término como carta de presentación, lo cierto es que su participación reciente en MasterChef Celebrity: Generaciones, donde estuvo a un peldaño de llegar a la final, fue una sacudida emotiva y profesional. “Fue como una virginidad, nunca me había presentado como yo misma ante las cámaras. Siempre fui un personaje, esta vez me enfrenté a mí”, confiesa con una mezcla de pudor y orgullo.

Añadió que: “ Es el primer reality en mi carrera y salí fascinada. Me permitió mostrarme tal como soy ante un nuevo público, que otras generaciones me conocieran. Además de sumar nuevos amigos; la cocina de Master Chef es algo maravilloso”.

El Dato: Ofelia Medina ganó el Ariel como Mejor Actriz, por la cinta “rida, naturaleza viva en 1985. Sumando también reconocimientos en Colombia, Cuba y Estambul.

Desde Frida, naturaleza viva hasta Los motivos de Luz, pasando por novelas históricas como La Constitución, Medina ha construido una carrera con profundidad artística y ética. No se refiere a su oficio como parte de una industria, sino como un privilegio. “Siempre he trabajado por amor al arte. Claro, hay que ganarse la vida, pero para mí esto no ha sido un negocio. Me considero una mujer afortunada por vivir del arte tantos años”.

Estrena serie con Diego Boneta. Además de su aparición reciente en pantalla como ella misma, Ofelia acaba de estrenar Juegos de seducción, una nueva serie disponible en Prime Video, donde comparte créditos con Diego Boneta y Martha Higareda. Paralelamente, también puede verse en La liberación, otra producción actual dirigida por Alejandra Márquez, que ella describe como una mirada profunda y femenina sobre el deseo, el poder y la libertad. En ella comparte créditos con Casandra Ciangherotti e Ilse Salas. “No la llamaría feminista, es más bien una forma de mostrar lo femenino desde otro ángulo, desde lo real, lo sensible, lo vital”.

A lo largo de su vida artística, Ofelia ha sido pionera en representar personajes femeninos complejos, pero hoy celebra que muchas más mujeres estén liderando narrativas en el cine y la televisión. “Durante años, el cine mexicano fue machista. Hoy tenemos directoras, guionistas, fotógrafas, mujeres al frente de los proyectos. Eso ha transformado por completo el tipo de historias que contamos”.

Nuevos proyectos. Lejos de pensar en el retiro, Medina se encuentra preparando un espectáculo escénico de poesía erótica, un montaje íntimo que presentará en espacios poco convencionales, como Casa Barragán, restaurantes o salas independientes. “Es una experiencia poético-musical con humor, con historia, con deseo. Se trata de hablar del olfato, del tacto, del gusto… del cuerpo. Y al mismo tiempo, de la palabra”.

Además, está desarrollando un proyecto híbrido, entre programa y puesta en escena, donde combinará gastronomía, poesía e historia para plataformas. “La gente me escribió tanto después de verme en otro tono, más cercana, que me dieron ganas de crear algo nuevo. Estoy volando la imaginación”.

¿Qué le falta hacer a Ofelia Medina? Ella misma lo resume con claridad y esperanza: “Me gustaría interpretar a mi madre, a mi abuela, a las mujeres que nos enseñaron. Me faltan muchos personajes aún. Todavía hay tragedia griega para mí”, concluyó.