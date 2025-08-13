La Santa Cecilia anuncia concierto y documental

LA AGRUPACIÓN mexicoestadounidense regresa a la Ciudad de México para presentarse en La Maraka este 13 de agosto, pero además de música y fiesta, la banda trae bajo el brazo un proyecto profundamente personal: un documental que busca retratar la vida, la nostalgia y el orgullo de ser mexicano en la frontera.

Marisol Hernández, vocalista del grupo, compartió en entrevista con La Razón, que el filme se titula igual que la canción que lo acompaña, “Hojas al aire”, y que surgió a raíz del viaje que el año pasado realizaron a Solaga, en la Sierra Juárez de Oaxaca, para tocar en la fiesta del pueblo natal de su acordeonista y repentista, José Carlos. “Fue muy especial ver el recibimiento que tuvo en su tierra. Queremos que la gente lo vea y sienta esa importancia de volver a casa, aunque vivas lejos”, expresó.

El material, que incluirá música inédita grabada junto a músicos oaxaqueños radicados en Los Ángeles, aún no tiene fecha ni plataforma de estreno definida, pero la agrupación planea que llegue a YouTube para que cualquiera pueda verlo. “La música para nosotros también es medicina, y en estos tiempos tan difíciles para la comunidad migrante, queremos contar historias que sanen y fortalezcan”, señaló la intérpete y compositora.

La Santa Cecilia vive y crea desde Los Ángeles, donde no son ajenos a la realidad de los latinos. “Nos duele ver cómo detienen y deportan a gente trabajadora, a nuestros vecinos. Nos sentimos tristes e impotentes, pero también creemos en usar la música para unir, acompañar y levantar el ánimo de nuestra gente”, dijo la cantante.

En paralelo, el grupo mantiene su vena creativa encendida: este año han lanzado nuevos temas, como “Dos años” y “Corazón bordado”, inspirada en textiles tradicionales y el orgullo de vestir lo hecho a mano. “Te pones una blusa bordada y te sientes guapa, fuerte, empoderada. Es celebrar nuestra cultura en cada puntada”, concluyó la vocalista Marisol Hernández.

El concierto en La Maraka, donde ya se presentaron con éxito en 2023, promete ser una noche de cumbia, bolero, merengue y bossa nova, con éxitos como “Nuestro juramento”, “Ódiame” y “Monedita”.

Después de la capital, la banda viajará a Toluca el 14 de agosto para continuar celebrando la música y sus raíces