Alien Earth, entre cyborgs, IA e híbridos

Muy pocos hubieran podido imaginar que una franquicia como Alien pudiera enriquecer su concepto sin dejar de ser entretenida y atemorizante. Sí ocurre con la serie Alien Earth, que llegó esta semana a Disney+.

La saga se ha caracterizado por encapsular los miedos de la humanidad para llevarlos a la oscura profundidad del espacio y acentuar la sensación de claustrofobia, haciéndola consciente de la insignificancia de su existencia ante el universo, mientras enfrenta a la criatura más letal del mismo.

Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Babou Ceesay.

En esta ocasión, en Alien Earth, precuela ubicada apenas algunos años antes de la película de Ridley Scott —quien se mantiene como productor—, antes de la pesadilla que vivió Ellen Ripley a bordo del Nostromo. Abre la discusión con respecto a erradicar la muerte al trasladar la conciencia humana a cuerpos sintéticos para crear Híbridos que nos ponen en igualdad de condiciones ante el avance de Ia Inteligencia Artificial, parte del eje central de la trama.

Lo anterior es una metáfora de la inocencia que está presente en el cuento de Peter Pan, pero el camino en la búsqueda de la permanencia eterna se retuerce y resulta escabroso, como aquellas escenas al interior de la nave de exploración y transporte de especímenes extraterrestres propiedad de Weyland-Yutani, en una cuidadosa y muy disfrutable referencia a lo que atestiguamos en la emblemática Nostromo.

La llegada de dicho vehículo a la Tierra no sólo provoca una literal y desastrosa colisión en el corazón de la ciudad, sino entre los intereses de dos de las corporaciones dominantes del planeta, para las cuales una vez más las personas son meras herramientas tan prescindibles como los cyborgs, autómatas siempre a su servicio y capaces de cumplir con sus directrices asignadas cueste lo que cueste, que en este caso incluyen la recuperación de las peligrosas muestras de especies traídas de otros planetas.

Es debido a esta complejidad de la premisa que, al menos en los primeros dos episodios, no sea tan constante, como de costumbre, la sensación de peligro que provoca la presencia del Xenomorfo. Sin embargo, se presentan personajes interesantes y con motivaciones bien sustentadas: la chica protagonista que vive un proceso en el que en lo artificial de su corporalidad, se manifiestan necesidades emocionales humanas o las pretensiones del genio líder de la compañía que la ha creado.

Que no sea constante la sensación de peligro no significa que Alien Earth no entregue efectivas secuencias de acecho, desesperados escapes y sangrientos ataques al interior de pasillos entre laboratorios, bodegas y contenedores incrustados violentamente en un monumental y lujoso edificio, convertidos en trampas mortales donde saben sacar provecho de una cámara que, con una seductora fluidez, se desliza de adelante hacia atrás entre las acciones llenas de tensión, con inquietantes tomas luciendo en primer plano los escenarios destruidos y los cuerpos cercenados de las víctimas, lo mismo que trepidantes recorridos desde la perspectiva del monstruo en cuestión.

Sin embargo, es un tanto débil el momento en que la protagonista le revela su condición a quien mantiene como enganche de su pasado, debido a lo apresurado de la ejecución tras haberlo preparado tanto. Igual es incongruente que ella y sus compañeros no saquen provecho de las posibilidades físicas que poseen a la hora de verse en peligro, mientras que en situaciones lúdicas previas lo hacen sin reparos.

Pero tales aspectos no cobran mayor importancia y vale la pena esperar a que en los siguientes episodios tengan un desarrollo a la par del resto de los engranes de este sólido y prometedor inicio impulsado por el director Noah Hawley —responsable de la serie Fargo—, cuyos planteamientos y estilizado acabado están bien encaminados para en el momento indicado liberar todo su evidente potencial y convertirse en una obra de terror y ciencia ficción digna del clásico que le da origen. Se estrenará un episodio por semana en Disney+. El próximo será el 19 de agosto.