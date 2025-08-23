Kylie Minogue reafirma su legado en el Domo de Cobre

El Palacio de los Deportes retumbó anoche con el regreso triunfal de Kylie Minogue a la Ciudad de México, en un concierto que quedará grabado como uno de los más esperados del año. La estrella australiana, ícono del pop mundial, ofreció un espectáculo impecable ante un recinto completamente lleno, donde los fanáticos, que llegaron incluso de otros países de Latinoamérica, le brindaron una ovación de pie desde el primer instante.

Minogue apareció en el escenario enfundada en un llamativo traje rosa de piel que resaltaba su silueta, acompañada por ocho bailarines, músicos en vivo y un montaje visual de pantallas gigantes que elevaron la experiencia. Bastó con que pronunciara sus primeras palabras en español para desatar la euforia colectiva: “¡Hola, México, buenas noches!”, dijo sonriente, antes de añadir: “Estoy muy feliz de estar hoy aquí, gracias por tan hermoso recibimiento, no tienen ni idea de lo bonito que se siente estar nuevamente con ustedes”.

El Dato: Kylie Minogue ha vendido más de 80 millones de discos mundialmente y cuenta con 17 álbumes de estudio, donde están incluidos Tension y Tension II

El arranque fue explosivo con “Light years”, “In your eyes” y “Get out of my way”, marcando el tono de un show que llevó al público por un recorrido musical de más de tres décadas de éxitos. A lo largo de siete secciones, Kylie interpretó piezas emblemáticas de su carrera como “Spinning around”, “Better the devil you know”, “Confide in me” y “Love at first Sight”, además de temas recientes de su álbum Tension, entre ellos “Padam padam”, que desató una de las ovaciones más intensas de la noche.

Con su voz impecable y un carisma que llenó cada rincón del Domo de Cobre, la cantante se mostró cercana a sus seguidores, quienes no dejaron de aplaudirle, corearle y vitorearla en cada pausa. “Es un sueño cumplido verla aquí, viajamos desde Perú sólo para este concierto”, comentó una pareja en las gradas, reflejando la devoción de los fanáticos que se trasladaron desde distintas partes del continente para vivir la experiencia.

El espectáculo no sólo brilló por el repertorio, sino también por los múltiples cambios de vestuario, que oscilaron entre lo glamuroso y lo vanguardista, en perfecta sintonía con el despliegue escénico. Cada atuendo reforzó el carácter camaleónico de la artista, quien a lo largo de los años ha sabido reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en referente del pop internacional.

En el tercer setlist se instaló un escenario cerca de las gradas donde la artista regaló flores a sus fans, brindando a los asistentes un momento único de conexión.

El recinto también ofreció a los fanáticos una amplia gama de souvenirs oficiales, cuyos precios iban desde los 100 pesos hasta los 500 pesos. Entre las opciones se encontraban gorras, camisetas, sudaderas y chamarras, consolidando el concierto como una verdadera experiencia integral para los seguidores de la australiana.

La última vez que Kylie Minogue se presentó en México fue en 2011, con su Aphrodite World Tour, y desde entonces el público aguardaba con ansias su regreso. Su retorno con la gira Tension Tour confirmó la vigencia de su propuesta artística y la fuerza de su conexión con la audiencia mexicana.

El éxito rotundo del concierto en el Palacio de los Deportes, que logró un sold out magestuoso, es apenas el inicio de su paso por el país. La cantante continuará su recorrido con presentaciones en Guadalajara y Monterrey, donde se espera la misma entrega fervorosa de los fans.

Con casi dos horas de música, baile y energía inagotable, Kylie Minogue selló un reencuentro inolvidable con México, reafirmando su estatus de diva global y reafirmando que, pese al paso de los años, su corona como reina del pop sigue intacta.