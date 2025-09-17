Ghost alista un escenario clásico, rockero y conceptual

Como parte de su actual gira mundial, la popular banda sueca Ghost regresa a México para dar tres conciertos en el Palacio de los Deportes, del 23 al 25 de septiembre; además de una buena dosis de metal y rock alternativo en directo, la agrupación presenta un show en el que lo visual complementa perfectamente a cada canción para ofrecer a los asistentes una experiencia conceptual bastante completa, de la cual el experimentado diseñador Tobias Rylander es uno de los principales responsables.

Esta aventura con Ghost comenzó indirectamente hace 20 años cuando Rylander estaba de gira con la banda de garage rock The Hellacopters y conoció al director de videos Amir Chamdin. Se reencontraron dos décadas más tarde y conoció a Tobias Forge, líder de Ghost, gracias a Chamdin. “Cuando el Skeletour empezó a tomar forma, asumí el papel de director creativo junto con Forge; nos reuníamos un par de veces por semana y hablábamos sobre la historia del grupo y hacia dónde se dirigía”, reveló en entrevista con La Razón.

El Dato: el disco de Ghost Skeletá debutó en el primer lugar del Billboard 200 en EU tras su lanzamiento el 25 de abril, acumulando 86 mil ventas en su primera semana.

Tobias Rylander adelantó que en este tour todo gira en torno a la tradición y la historia de los personajes de los Papas [encarnados por el cantante de la agrupación]. “Empezamos a construir un nuevo mundo para este capítulo de Ghost. Dibujé todos los elementos del escenario a partir de los bocetos de Tobias. Forge y Amir dirigieron la creación de todo el contenido de video para las pantallas del escenario, que esta vez queríamos hacerlas mucho más grandes, así que ahora tenemos esto en toda la pared del escenario”, resaltó.

También fue esencial introducir aspectos nuevos en el escenario. “En muchos sentidos, el trabajo que hacíamos era seguir desarrollando algo que ya había construido, pero sabíamos que queríamos implementar cosas nuevas como el símbolo de Ghost, que nunca se había presentado físicamente en el escenario, viendo qué tan grande podría caber y qué tan pesado podía ser para colgarlo en diferentes lugares.

3 conciertos ofrecerá la banda en el Palacio de los Deportes

“Además, sabíamos que Forge quería un escenario clásico de rock y con el nombre de Skeletor, tuve vía libre para empezar a dibujar la escenografía y los elementos de diseño del escenario como calaveras y rostros para las tarimas. Fueron siete meses”, concluyó.