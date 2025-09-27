Adriana Paz: “El cine me mantiene en mis raíces”

El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, Cinema Planeta, arrancó en Cuernavaca una edición marcada por el compromiso con la sostenibilidad y la urgencia de generar conciencia ecológica desde la pantalla. La gala inaugural presentó la película Bulls and Saints de Peter Eversoll y dio pie al lanzamiento del CP: Green Market, primer Mercado Internacional de Cine Medioambiental, concebido como un espacio de encuentro global para productores, cineastas, distribuidores y festivales interesados en obras que coloquen al planeta como prioridad narrativa y ética.

Una de las invitadas más esperadas fue la actriz Adriana Paz, quien compartió con La Razón sus impresiones sobre el festival y sobre su propio recorrido profesional. “Me gusta mucho trabajar y colaborar con Eleonora; lo que hace este festival es único: unir la conciencia por el cuidado de nuestro planeta con el cine y con la infancia. Es bien bonito cómo Cinema Planeta ha trabajado con niños y generado cineastas desde hace 17 años”, señaló emocionada.

La actriz, originaria de Jiutepec, destacó la importancia de volver a Morelos, lugar de su infancia, y reflexionó sobre cómo el festival ha sembrado vocaciones artísticas. “El simple hecho de darle una cámara a un niño para contar sus historias, puede marcarle la vida. Eso me parece sumamente poderoso”, subrayó.

Sobre su carrera, Adriana Paz compartió la evolución que ha tenido en los últimos años. “Yo me siento igual, siempre intento apegarme a quién soy, a mis raíces, a mi familia. Eso me mantiene fuerte y aquí y ahora. No puedo negar que han pasado cosas que soñaba: trabajar en proyectos grandes, tener visibilidad y que mi trabajo trascienda fronteras. Pero lo que me mantiene es volver a mi barrio, a la casa de mi madre, convivir con mi hijo y con mi esposo. Ese balance es lo que me construye”, destacó.

La actriz recordó sus inicios y los altibajos que ha tenido durante su trayectoria: “Ya no tengo esa ansiedad que tenía entonces. Esta carrera tiene momentos muy duros, de incertidumbre, de no tener trabajo. Encontré hace poco las fotos y currículums que llevaba a todas las agencias; hoy me da tranquilidad que la gente conoce mi trabajo y confía en mí”.

En cuanto a sus próximos retos, adelantó un proyecto que la emociona: una película sobre Hilda Gadea, primera esposa del Che Guevara, dirigida y escrita por mujeres. “Es un reto grande porque ella era peruana y quiero trabajar fuerte en el acento. Hilda fue fundamental en despertar la conciencia política de Guevara y ha quedado en la sombra de la historia. Es una forma de rescatar su voz”, dijo.

La actriz también habló de los múltiples estrenos que tiene en puerta: Ceniza en la boca, dirigida por Diego Luna; la cinta internacional Animals, al lado de Luis Gerardo Méndez y Ben Affleck; una comedia rodada en República Dominicana; el filme de terror Day of the Dead; y La cazadora, de Susana Andrews Correa. “Han sido proyectos muy distintos entre sí, algunos emocionalmente muy fuertes. Eso me gusta: salir de la zona de confort y probarme en géneros diferentes”, afirmó.