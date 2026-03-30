¿Quién mató a ‘Poli’ Armentano de la serie de Coppola, el representante?

La reciente serie biográfica de Guillermo Coppola ha traído a la luz de nueva cuenta la duda sobre el responsable de la muerte de Lepoldo “Poli” Armentano, el empresario argentino conocido como el Rey de la Noche.

“Poli” Armentano se codeaba con diversas personalidades del ámbito farandulero y político argentino de la década de 1990, incluyendo a Guillermo Coppola, una de las personas con las que convivió por última vez antes de su fatídica muerte.

De acuerdo con la información que se conoce sobre el caso, cuando Armentano se encontraba caminando hacia su departamento un hombre desconocido lo llamó por su apodo, por lo que este volteó y fue sorprendido con un disparo contra su rostro.

Los hechos relatan que pasadas las 04:00 horas del 20 de abril de 1994 “Poli” Armentano fue atacado por un sicario, quien esperaba su llegada cerca de su departamento para poder atacarlo.

Lepoldo “Poli” Armentano era el dueño de dos de los boliches más reconocidos de la época, por lo que existen muchas hipótesis alrededor de su asesinato y de los posibles responsables.

Poli Armentano ı Foto: Especial

¿Por qué mataron a ‘Poli’ Armentano?

Hasta la fecha se desconoce quién fue el autor material o el autor intelectual detrás del asesinato de ‘Poli’ Armentano, quien recibió un disparo frente a Demaría 4667 cuando se dirigía desde el Automóvil Club Argentino hacia su casa.

Luego de que Poli fuera atacado, este se dirigió a la entrada de su edificio para intentar ingresar, y unas horas después el encargado del edificio le abrió, por lo que el Rey de la Noche pudo ingresar y subir los cinco pisos hasta su departamento.

Más tarde fue trasladado al al Hospital Fernández alrededor de las 07:00 horas, pero esto fue en vano, pues debido a la gravedad de las heridas provocadas por el disparo, el dueño de las discotecas más prestigiosas de la época perdió la vida por la tarde del 22 de abril de 1994.

Guillermo Coppola y Lepoldo “Poli” Armentano ı Foto: Especial

Entre las principales teorías sobre el motivo del asesinato de Poli Armentano se encuentra la posibilidad de que Carlos Menem Jr lo mandara a asesinar por presuntamente mantener una relación sentimental con su hermana, Zulema Menem.

La hermana de Armentano compartió en un programa de televisión que posiblemente este había sido asesinado debido a que se negó a disribuir sustancias ilícitas dentro de sus boliches, pero no existen pruebas de esta hipótesis.

Otras versiones señalan que presuntamente el responsable del asesinato de Armentano fue el dueño de Pinar de Rocha, Daniel Bellini, quien presuntamente lo habría mandado a asesinar por una deuda y una rivalidad.

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