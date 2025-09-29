Zoé, un arrullo de estrellas en CDMX, pese a la lluvia

Ni la copiosa lluvia que cayó la noche del sábado en el Estadio GNP Seguros previo al concierto de Zoé detuvo a los 60 mil fanáticos que se dieron cita en el recinto en el arranque de la histórica gira de la banda, el primero de cinco shows que ofrecerán en la Ciudad de México, un hito que pocas agrupaciones en su tipo pueden presumir.

El público explotó en aplausos y vítores para la banda, apenas sonaron los primeros acordes de “Memorex”, tema con el que León Larregui y compañía dieron inicio al viaje musical, poco antes de las 22:00 horas. “Está muy chingón, estamos muy contentos de estar aquí, la primera de estas maravillosas noches, gracias por tanto cariño”, dijo el vocalista, visiblemente emocionado, mientras el estadio le correspondía con gritos ensordecedores.

La banda se solidarizó con Palestina al cantar el tema “Paz”. Fotos›Liliana Estrada/OCESA

El recorrido por su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea fue el eje de la noche, con piezas como “Vía Láctea” y “Corazón Atómico”, ésta última acompañada de un juego de luces en tonos rojos y amarillos que bañó la gigantesca pantalla central. Entre canción y canción, la banda sorprendió con una proyección de videos íntimos de sesiones en estudio, mostrando cintas de viejos casetes y fragmentos de su proceso creativo. “¿Les gustó el video? Encontramos unos casetes en unas cajas”, bromeó Larregui, arrancando risas y aplausos.

La entrega del público fue total en temas icónicos, como “Paula”, coreada de principio a fin, mientras que en “Paz” el escenario se tiñó de símbolos: primero apareció una bandera de México y luego la de Palestina con la leyenda “Palestina libre”, provocando una ovación cargada de emoción. Más adelante, con “Rexsexsex”, Larregui pidió aplausos para mantener la energía del Estadio GNP Seguros, que a esas alturas del show ya era una masa vibrante de voces y luces de celulares.

El espectáculo tuvo también un aire cinematográfico, pues un dron sobrevolaba captando tomas aéreas que se proyectaban en vivo, reforzando la sensación de que la banda estaba escribiendo historia.

Hacia la recta final llegaron los momentos más celebrados: “Arrullo de Estrellas” desató gritos y cantos colectivos, al tiempo que las gradas se iluminaban con las luces de los teléfonos celulares de los asistentes. “Labios Rotos” encendió a las gradas mientras se proyectaba una singular animación de una casa en llamas. Con “Azul” y “Hielo” parecía que llegaba la despedida, pero los clamores de “¡otra, otra!” retumbaron hasta que Zoé regresó acompañado de Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse!, para interpretar “Luna”, uno de los instantes más mágicos de la velada.

El cierre llegó con “Soñé” y “Dead”, auténticos himnos que consolidaron la comunión entre la banda y el público. “Qué bonita primera noche, ha sido un placer estar frente a ustedes. Gracias por todo su cariño”, se despidió Larregui, dejando claro que esta sería una serie de conciertos inolvidables.

Zoé continuó ayer con su gira Tour MemoRex + Rexsexex y regresará el 1 y 2 de octubre y el 13 de noviembre al Estadio GNP Seguros, marcando un hito para el rock alternativo en México.