Jenny Berggren, celebra la huella de Ace of Base en su regreso a México

Jenny Berggren, vocalista principal y fundadora de Ace of Base, popular agrupación de pop y eurodance de los años 90, prepara su regreso a México como parte de The Best of I Love Dance, el próximo 19 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Reconocida por ser la voz de clásicos como “The Sign” o “All That She Wants”, la cantante sueca promete una noche dedicada a revivir los himnos que marcaron a toda una generación y, que aún hoy en día, siguen estando presentes en los clubes nocturnos de la Ciudad de México.

“Sigo siendo parte de una era musical que recorrió el mundo. La música vive conmigo ahora y creo que lo importante es todo lo que puedo revivir, lo que era divertido de mi juventud, eso es lo que quiero hacer hoy, y ése es el gran secreto de la nostalgia. Realmente espero dar lo mejor de mí, creo que el público lo verá y espero que lo disfruten, porque yo sin duda lo disfrutaré”, confesó Jenny Ber-ggren en entrevista para La Razón.

A pesar de los más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial, Jenny Berggren aseguró que lo más valioso de este recorrido son las historias de sus fans. “Me encanta la parte creativa de la música, pero también he escuchado muchísimas historias de cómo la gente se fortaleció gracias a nuestras canciones, cómo encontró el sentido de la vida, y nunca podré agradecerles lo suficiente. Estoy muy feliz por eso”, explicó.

Su regreso a México trae consigo anécdotas divertidas, como cuando en una visita se escapó del hotel para salir a correr. “Mis guardias me preguntaban: ‘¿Dónde estabas?’, y yo decía: ‘Estaba disfrutando del ambiente de la ciudad’ y me dijeron que tenía que quedarme en el hotel; luego me di cuenta de que podría haber habido mucha gente corriendo detrás de mí”, comentó Berggren entre risas.

En esta nueva edición de I Love Dance, la vocalista resaltó que el ambiente que se vive entre los artistas participantes es de apoyo y celebración. “Estamos empezando a hacernos muy buenos amigos entre bastidores, nos ayudamos y hay buena onda todo el tiempo, porque no somos competencia”.

Ésta es la segunda vez que Jenny Ber-ggren participará en este evento, luego de una primera presentación en el Pepsi Center el año pasado. Ahora regresa como parte de The Best of I Love Dance, la edición más grande realizada hasta la fecha.

Sobre lo que el público puede esperar de su presentación en el Domo de Cobre, la vocalista aseguró que disfrutarán de los éxitos de Ace of Base, porque “es lo que realmente le gusta a la gente”.

“Lo haremos de una manera que la gente pueda cantar, recordar y sentir la onda de los años 90. Mi trabajo es interpretar las canciones como eran”, comentó la cantante.

De entre sus temas más icónicos, “The Sign” alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 de EU en los años 90 y, al mismo tiempo, es uno de los temas que refleja mejor la identidad artística actual de Berggren: “Cuando la interpreto, la canto yo misma, porque lo hago como a dúo con mi hermana, y es una canción genial. Lo curioso es que cuando la interpreto, la gente se sabe cada verso y canta mejor que yo, y eso me encanta. Me encanta que el público me supere en cantos”.

Asimismo, la vocalista destacó la potencia de otras canciones y espera contagiar al público de esa fuerza. “‘Beautiful Life’ es energía, es poder. Es una canción sobre la alegría que rebosa cuando te desbordas y creo que es precisamente eso lo que encontraré entre el público”, finalizó.