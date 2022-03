¡Ay papaya de Celaya!, el Teniente Harina cuenta su historia

Hace tres años Backdoor rompió las redes con el sketch Harina, en el que se ve a un teniente en un operativo en el que decomisan cocaína y él comienza a probarla para comprobar que efectivamente se trata de ese narcótico. Un video lleno de humor que pronto quedó en la memoria de los mexicanos y en diversos memes. Ahora el personaje salta de YouTube a la pantalla de Amazon Prime Video para contar su historia en una serie y vivir nuevas desventuras.

La producción Harina, creada por Carlos Reichel, cuenta la vida del famoso teniente (Guillermo Villegas) y de la oficial Ramírez (Verónica Bravo), quienes comienzan a indagar las pistas de un asesino serial conocido como El Cancelador, quien se dedica a asesinar a personajes importantes de las redes sociales. Con una dosis de humor, a través de estas nuevas vivencias, el espectador conocerá cómo el teniente se inició en la policía y que tiene una hija.

Para Guillermo Villegas, quien se vuelve a poner en la piel del Teniente Harina, trasladar el sketch a una serie fue un reto.

“Me preocupaba que fueran a escribir una serie superficial, que sólo se concentrara en alargar el chiste del video o regodearse en las frases ocurrentes del teniente”, reconoció.

Sin embargo, cuando supo la trama de Harina el proyecto lo convenció.

“Me dio una satisfacción enorme darme cuenta que habían escrito una historia profunda, humanizaron a Ramírez, al teniente y a todos los personajes que hay alrededor, eso es el mejor regalo para mí, poder, como actor, desarrollar personajes complejos”, comentó Villegas a La Razón durante un junket de prensa.

El actor compartió que la serie le ha permitido ir más allá de sus capacidades histriónicas porque hay un guion “muy fuerte”.

Me clavé más en la emotividad del personaje, la relación que tiene con su hija me fascina, la relación con el amigo, con el exteniente, en todas esas cosas me enfoqué para pulirlo

Guillermo Villegas

Actor

“Cuando vi el guion, dije esto está lleno de carne, de herramientas para desarrollar mi trabajo, que era lo que me daba más miedo, pensaba: ‘Híjole si me avientan un capítulo de puro jajaja, ¡ay papaya de Celaya!, no lo voy a poder hacer, de entrada no lo voy a aceptar’; en segunda, no me va a dar la capacidad de salvar ese barco con pura interpretación, no hay manera, no es sostenible”, agregó.

Con esta serie dirigida por Salvador Espinosa (Club de Cuervos y Cómo sobrevivir soltero), Villegas confesó que se siente como Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, por lo complejo y profundo que llega a ser su personaje.

“Me gusta poner la comparación de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street, en tres horas tiene el regalo más hermoso que le puedan dar a un actor: escena tras escena es emocionante, divertida. Uno desea esto que me está pasando ahora, anhelaba con toda el alma que me sucediera estar día y noche pensando en esto, y día y noche ejecutando a un personaje, esto es lo que más me puede del teniente, el hacer”.

Villegas, quien comenzó su carrera profesional en 2007 con la cinta Rabioso sol, rabioso cielo, señaló que este proyecto llega en el mejor momento de su trayectoria.

“Si hubiera llegado esta serie hace cinco años seguramente hubiera tenido un ataque de pánico en cada escena como me pasó en el teatro, por inseguridades, yo creo que llegó en el momento más maduro para mí”, expresó.

Consideró que el teniente le ha cambiado la vida y le ha abierto “más rápido puertas que estaba persiguiendo”.

Dijo sentirse satisfecho de que en proyectos posteriores al sketch no lo hayan encasillado.

Guillermo Villegas y Verónica Bravo, en un fotograma de la producción. Fotos: Amazon Prime Video

“Agradezco que la industria creadora no se haya hecho una idea como a veces el público lo toma, de que este actor sólo hace comedia, está hecho para hacernos reír. Afortunadamente no me topé con eso, nadie de la gente que me ha invitado a trabajar me ha encasillado en el personaje del policía o en la comedia, el sketch logró tanto que pude exhibir las cualidades que puedo tener como actor o el rango de capacidad que tengo”, remarcó el también histrión de teatro.

Su popularidad ha llegado a tal grado que ya es habitual que le pidan fotografías cuando alguien se lo encuentra en la calle; sin embargo dice que aún no se acostumbra.

“Personalmente también me han pasado un montón de aventuras y anécdotas chuscas, desde que me pidan una foto en la calle, me gritan las frases del teniente. Este personaje me ha acercado más a la gente, esa sensación pura de saber que tu cara anda por ahí, es algo a lo que uno no se termina de acostumbrar nunca”, destacó Villegas.

Harina se estrena el próximo 10 de marzo en Amazon Prime Video en América Latina y Estados Unidos y a partir del 9, del mismo mes, llega a Comedy Central en Latinoamérica.