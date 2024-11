FIL Guadalajara 2024, España: El viaje de ida y vuelta

Si todos los caminos conducen a la FIL, el país Invitado de Honor de esta edición, España, propone un camino de ida y vuelta. Desde la organización piensan este leitmotiv como sinónimo de intercambio cultural y exaltación de la diversidad. Con una delegación de 300 personas (la más grande en la historia de la Feria) y más de 200 editoriales, su propuesta no sólo representa a las lenguas oficiales, sino también a las estatutarias como el asturiano o el gallego, y a todos los géneros literarios con especial atención al ensayo y a la poesía. Se presentará una traducción a treinta lenguas originarias de América Latina de Grito hacia Roma de Federico García Lorca, y algunos escritores destacados que participarán de los 35 encuentros son Irene Vallejo, Fernando Aramburu, Luis García Montero, María Dueñas, Marta Sanz, Rosa Montero y Kirmen Uribe, entre muchos otros. El extensísimo programa incluye un espacio para los espectáculos musicales, el Foro FIL, con la apertura del asturiano Rodrigo Cuevas, el artista Ruper Ordorika, la cantautora SÉS y Joe Crepúsculo. Habrá también un apartado especial para autores de Cómic, Ciencia y Pensamiento.

El Cultural conversó con María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura de España, sobre los principales ejes del programa y cómo es el intercambio cultural a ambos lados del océano. “La idea de ‘Camino de ida y vuelta’ fue de Sergio Ramírez, el escritor y comisario literario, que parafrasea a Carlos Fuentes con ese territorio de La Mancha. Pensamos en estos dos países como dos grandes gotas de agua, iguales en dignidad y en sentimientos, con un espacio común compartido y a la vez cada uno con su diversidad y singularidad, pero con una fuerte vocación de diálogo y encuentro”, explica.

También, este viaje de ida y vuelta busca ser un homenaje al exilio español que en 2024 cumple 85 años. Entre otros eventos, habrá una mesa sobre el exilio donde participará la nieta del escritor Max Aub, María Teresa Álvarez Aub, junto a Angelina Muñiz-Huberman y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y un homenaje a María Zambrano el 1 de diciembre con Mercedes Gómez Blesa y Adolfo Castañón, titulado “Encuentros (y desencuentros). María Zambrano y Alfonso Reyes”. Gálvez subraya la importancia de mostrar ese agradecimiento a México por acoger al exilio español y visibilizar y reivindicar ese momento histórico que fue fundamental para España, pero también para la construcción del México posterior. “Esos pensadores fueron importantísimos y encontraron en ese país cobijo a su vida y su pensamiento, y muchos se quedaron allí”, dice.

TE RECOMENDAMOS: El arte de la resistencia

Pabellón España en la Expo Guadalajara. ı Foto: Cortesía de España

El pasado 21 de octubre, el Ministerio de Cultura

y Acción Cultural Española (AC/E) presentaron oficialmente el programa literario y cultural preparado para la FIL en la Biblioteca Nacional de España.1 La igualdad de género, la pluralidad lingüística, la bibliodiversidad editorial y la sostenibilidad “en un sentido profundo y amplio” son los ejes alrededor de los cuales se pensaron las actividades y los invitados. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comenzó su intervención destacando la igualdad del número de escritores y escritoras que participan (117 hombres y 112 mujeres). En consonancia, Gálvez considera que lo más importante en cuanto a la participación de España es la incorporación de mujeres: autoras, editoras, bibliotecarias, libreras e incluso en el ámbito de la gestión cultural y los puestos directivos del ministerio. “Demográficamente estamos ocupando los espacios: en empresas privadas, en editoriales, en puestos directivos, en los catálogos como autoras… pero es indispensable acompañar este proceso desde las políticas públicas, e incorporar esa diversidad no sólo en la igualdad de género, sino también en la diversidad lingüística. Debe hacerse con total normalidad: hay escritoras y escritores, hacemos un programa que incluya a ambos, hay quienes escriben en catalán, por ejemplo, también deben tener su representación en el programa. Hay principios, valores y derechos que son transversales a las políticas públicas y uno de ellos es la igualdad en toda su profundidad y en todas sus dimensiones”, enfatiza. Agrega, orgullosa, que por primera vez en la FIL la chef al mando del proyecto culinario será una mujer: Begoña Rodrigo de Jorge, cocinera valenciana, será la encargada de comandar la sinergia entre la gastronomía mexicana y la mediterránea, ambas Patrimonio de la Humanidad.

ESPAÑA INVITADA DE HONOR

También en la FIL Guadalajara del año 2000 fue el país elegido y participó con un lema muy distinto al actual, uno más bien unidireccional: “El camino a la cultura”. ¿Qué ha cambiado en estos 24 años?Gálvez destaca que si bien la industria editorial española siempre ha sido fuerte y muy profesional, en los últimos años ha crecido y ganado en diversidad. “Tenemos a los grandes grupos editoriales, pero también una cantidad de editoriales independientes muy potentes, de tamaño pequeño y medio, pero con una repercusión importante que ha crecido y se ha consolidado mucho en los últimos años. Creo que esa bibliodiversidad, ese tejido editorial diverso y con editoriales independientes es uno de los grandes cambios”, señala. Ya no sorprende que haya editoriales mexicanas con sede en España, editoriales españolas que editan únicamente autores latinoamericanos, o editoriales españolas con sede en Argentina; el espacio de edición en español se sigue ampliando y diversificando. En la misma línea, Gálvez indica que ya no se lleva un libro editado en Barcelona, por ejemplo, a Buenos Aires y luego de vuelta a Barcelona si no se vende. Se edita in situ, se imprime con empresas locales y se trabaja con gente local, aunque se trate de una editorial que radica en otro sitio. “La autora puede ser guatemalteca publicando en una editorial bonaerense que está imprimiendo en unas artes gráficas en Castellón… esto sucede cada vez más, creo que tenemos que facilitar su eficiencia dentro del sector, y también intentar que sea lo más sustentable posible”, dice.

No vamos a México con la intención de mostrar la cultura española al país. El 25% de los escritores proceden de alguna región latinoamericana, y el 35% son mexicanos

La chef Begoña Rodrigo de Jorge. ı Foto: Cortesía de España

Lo mismo puede observarse en los recorridos de los autores a ambos lados del Atlántico, son cada vez más los escritores latinoamericanos viviendo en España, tanto consagrados como muy jóvenes. “Creo que esta feria va a contribuir a que ese intercambio editorial y de autores se estreche más y que tengamos todavía una mayor comunicación con todos los países de América Latina. Por fin estamos entendiendo que podemos optimizar el sector editorial en español, trabajando codo a codo en lugar de espaldas a”, explica la funcionaria. Esto se refleja a su vez en el programa y en la cantidad de autores latinoamericanos en la mayoría de las mesas literarias organizadas por la delegación española. “No vamos a México con la intención de mostrar la cultura española al país. El 25% de los escritores que irán proceden de alguna región latinoamericana, y el 35% son mexicanos. Lo que vamos a hacer allí es una gran celebración de los puentes que existen entre ambos mundos”, afirmó Urtasun, el ministro de Cultura, en la presentación. A lo que Gálvez agregó: “Además, creo que vivimos un momento de explosión de creación literaria en español, sobre todo de muchas escritoras, un momento de brillantez acompañado de un gran profesionalismo editorial. Hay libros increíbles que encuentran su sitio en las librerías y en los lectores”. Colombia es el siguiente punto en este camino para España. En abril participarán de la Feria del Libro de Bogotá: “La idea es seguir en este diálogo y en estos encuentros, realmente creo que la parte diplomática es esencial, pero el ámbito de la creación y de la industria cultural también lo es”, concluye Gálvez.

Juan Luis Arsuaga, escritor y catedrático de Paleontología. ı Foto: Cortesía de España

EDITORIALES INDEPENDIENTES, OTRA MIRADA

La FIL —junto a la librería Carlos Fuentes, la Editorial de la Universidad de Guadalajara, la librería Cálamo y el auspicio del Ministerio de Cultura de España— organiza en el marco de la feria el VI Encuentro de Librerías y Editoriales Independientes Iberoamericanas “Otra mirada”, un evento de referencia para el sector del libro en español. Los encuentros giran en torno al estado actual de las relaciones editoriales entre México, España y América Latina y al estudio de cuáles son los desafíos para el futuro y cómo crear redes permanentes de colaboración cultural, social y económica.

Algunas de las editoriales que participan, entre muchas otras, son Gris Tormenta (México), Concreto (Argentina) y La Cifra (México). Jacobo Zanella, editor de Gris Tormenta, será uno de los oradores de la mesa “Libros sobre libros y librerías”. En su catálogo hay temas sobre la escritura, la lectura y la edición, y actualmente tiene distribución en Chile, Argentina, Colombia y España.

Los encuentros giran en torno al estado de las relaciones editoriales entre México, España y América Latina y a los desafíos para el futuro y cómo crear redes permanentes de colaboración.

Afri Aspeleiter, editora de Concreto, participará de la mesa “Los diferentes acentos del español”, moderada por el editor Juan Casamayor. Su sello

publica desde 2017 poesía y narrativa de autoras latinoamericanas, entre ellas, Flavia Calise, Agustina Catalano y María José Navia. La Cifra, por su parte, es una editorial independiente que publica principalmente novelas gráficas, cómics y álbumes ilustrados. Genoveva Muñoz Castillo, una de sus editoras, participará en la mesa “Mosaico II”, donde conversará junto a otros editores sobre la importancia de la colaboración entre editoriales independientes a la hora de encontrar estrategias nuevas para los problemas de distribución y exhibición en librerías.

El grupo andaluz Califato 3/4. ı Foto: Cortesía de España

EL PABELLÓN

Diseñado por el estudio de arquitectos Burr, el pabellón es un gran invernadero de mil 200 metros cuadrados de bosques y libros, con dos auditorios y una plaza central. La idea es llevar el leitmotiv del viaje al intercambio y el desplazamiento de especies autóctonas rodeadas de materiales sostenibles. Plantas ibéricas y latinoamericanas conviven con alrededor de 12 mil libros escogidos por la delegación española, que ofrecen una selección de la literatura actual en todas las lenguas del Estado. Ubicado estratégicamente en una zona de paso, se espera que sea un lugar de encuentro para generar lazos, pero también un espacio de descanso y reflexión. “Pensamos en esa imbricación entre libros y naturaleza, en esa etimología compartida entre cultivar y culto: nos cultivamos leyendo libros, cultivamos plantas”, señala Gálvez. Al terminar la Feria, todas esas plantas serán donadas al Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara.

Nota

1 https://www.youtube.com/watch?v=4PDiNWrxlwM