Cent’anni, casa musical

En la Ciudad de México escasean los lugares adecuados para escuchar música en vivo. Aparecen y desaparecen, pero los que existen no están hechos ni acondicionados para eso, suenan de la chingada y son los típicos sitios intolerantes en los que maltratan a los asistentes y a la prensa, como sucede con los simios de House of Vans o el veto que nos ganamos en el Alicia por las opiniones de esta columna. Pero las noches de la ciudad no están perdidas en “venues” con cervezas tibias y baños sucios, dicen que cuando se te cierra un antro el universo te abre otro. Así fue como gracias a Fer Cortés y su buen colmillo llegué al Cent’Anni, justo a tiempo para revivir una idea musical de la estación Rock 101.

En Julio Verne 38, a unos pasos de Reforma, se encuentra esta casa musical en todos los niveles. Al entrar encuentras la tienda de vinilos Ballena Records, propiedad del Sos Melgarejo, con un surtido de discos clásicos de rock y pop en inglés / español y una pequeña terraza para escuchar. Enseguida puedes ir al restaurante en la planta alta, también hay terraza y todo está sonorizado desde una cabina de audio equipada para despachar platillos voladores. Abajo hay un piano bar clásico, con un pianista que toca como en la canción de Billy Joel y un cantinero / terapeuta secando vasos atrás de la barra. Aquí también se presentan cantantes y músicos en un ambiente relajado. Al otro lado, aislado del bar y el restaurante, se encuentra el foro para los grupos musicales equipado con su propia barra. Eduardo López Guerrero y Arturo Rivera son los operadores del lugar, melómanos abiertos a todo tipo de artistas y géneros musicales con un programa de conciertos como el de la noche temática del viernes 7.

Para eso intervinieron el locutor Luis Gerardo Salas y su famoso programador musical, el Agente Naranja. Presentaron la idea musical de House of Rock 101, una noche de puro, total y absoluto rock & roll, tal y como rezaba su eslogan en los ochenta. Cuarenta años después, los creadores de aquella estación en el Núcleo Radiomil, que puede escucharse en línea desde 2010 en rock101online.mx, anunciaron una serie de fechas a lo largo de este año con música cientoúnica y grupos en vivo. Algo así como las noches del Rock Stock, el antro mancuerna de la estación, para celebrar sus 41 años como una entidad musical renovada. A continuación, en honor a su emisión Chocolotwist que transmitía rockabilly gracias al boom de los Stray Cats, el trío Mexicadillacs subió a tocar puras clásicas del género bien bajadas al español. Fue ahí, con las cervezas frías a la temperatura exacta, donde nos percatamos de que este lugar pasa con toda confianza la prueba del sonido en vivo.

Cada vez salgo menos a bares y antros, pero cuando salgo —diría el meme— sólo busco que sean espacios musicales porque eso es lo que me mantiene en movimiento. He tenido buenas experiencias en La Piedad, El Armadillo y acá en el Cent’Anni. Seguiremos rolando en pos de la música.