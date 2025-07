Podrías hacer de esto algo bonito

PIÑA

Era una piña extraña la que mi marido trajo a casa para nuestro hijo de cinco años, Rhett, al volver de un viaje de negocios. Parece una pequeña granada de madera, pensé.

A mi hijo siempre le ha gustado coleccionar lo que él llama “tesoros naturales”: piñas, bellotas, piedras, flores, conchas. Encuentro alguno cada vez que pongo una lavadora y le vacío los bolsillos. Los encuentro en el bolso y en los bolsillos del abrigo, donde él los desliza para que yo los descubra.

La piña, traída a casa, a Ohio, en un avión, estaba sobre uno de los dos aparadores de nuestro comedor. Compramos la pareja años atrás, para meter la vajilla blanca del ajuar, la que incluimos en la lista de bodas, porque ni las fuentes de servicio ni los platos llanos entraban en los armarios de la cocina.

La casa se construyó en 1925. Es blanca y azul vincapervinca, como la flor, probablemente un accidente debido a que, en la lata, la pintura pareciera más bien gris. Como data de un tiempo en el que no existía el aire acondicionado central, es una casa con muchísimas ventanas, y con tan pocos tramos de pared que cuando la compramos no teníamos ni idea de dónde colocaríamos el sofá o colgaríamos los cuadros grandes.

HAY TANTAS VENTANAS QUE LA CASA tiene luz natural durante todo el día, y puede una seguir la trayectoria del sol desde que aparece en la parte de atrás, al amanecer, hasta que se pone por la fachada. Hay tantas ventanas que no me quise tomar la molestia de colgar estores y cortinas largas en todas ellas. Con los visillos de media altura que cubren la mitad inferior de todos los cristales, de noche, desde la calle, se ve mi cabeza flotar de habitación en habitación. Hay tantas ventanas que vivir en esta casa es como vivir en una vitrina de cristal, sobre todo cuando anochece. Hay pocos rincones donde esconderse.

Unas semanas después del último viaje de trabajo de mi marido, uno de varios que había hecho a la misma ciudad en los últimos meses, me asaltó la sensación de que algo no cuadraba. Algo había cambiado, quizá solo ligeramente, pero de un modo perceptible. Una noche fue a acostarse y yo me quedé escribiendo en el sofá modular marrón que no nos había quedado más remedio que plantar en medio del salón. El maletín de piel que llevaba al trabajo estaba en su sitio habitual, encima de una silla en el comedor, abierto, con la solapa desabrochada colgando por encima del respaldo.

EN LA CASA TODOS DORMÍAN MENOS YO; hasta la perra, nuestra Boston terrier blanca con manchas, Phoebe, roncaba en el sofá. Yo la llamo “el bollo marmolado” porque cuando se enrosca parece una densa hogaza de pan. Todos dormían, de modo que nadie vio lo que hice después, aunque me sentí observada. Hay tantas ventanas que cualquiera que pasara por delante de nuestra casa esa noche pudo haberme visto desde la acera; sin embargo, no era eso lo que me incomodaba, lo que casi me marea-

ba, como si acabara de bajarme de un barco. Fue como si una narradora omnisciente —la que imagino ahora, la narradora cuyo conocimiento envidio— me observara en el momento en que dejé a un lado el portátil y me acerqué a la silla. Ahora me estremezco al recordarlo, mi mano dentro del maletín, hurgando entre las carpetas de papel manila y los blocs de notas. Me dio —me da— vergüenza, sí haber husmeado. Pero más vergüenza me daría si no hubiese encontrado nada. Nada no fue lo que encontré.

Había una postal. Vi el nombre de una mujer. Una dirección en la ciudad donde había estado mi marido por trabajo. Su dirección. Leí lo que él le había escrito. No sabía qué clase de piña era la que habían cogido durante su paseo juntos.

Después de leer la postal y dejarla donde la había encontrado, seguí buscando. ¿Qué más había en la cartera? Saqué su cuaderno de hojas sin pautar, idéntico al que yo llevo siempre encima para anotar ideas de poemas, listas, números de teléfono, ocurrencias de mis hijos.

Fui hasta la última anotación, la que iba seguida de páginas en blanco. Deseé que lo que acababa de leer —la historia de un paseo, una mujer, una casa, sus hijos dormidos en el piso de arriba— fuesen notas para una novela o una obra de teatro en la que él estuviera trabajando. Pero yo sabía que no eran personajes. Eran personas de verdad. Yo sabía que aquello no era ficción. Era su vida. Mi vida. La nuestra.

POSTAL

Aquella noche, de pie en mi comedor, nuestro comedor a la sazón, en la casa donde vivíamos, la casa donde aún vivo con nuestros hijos, devolví tanto la postal como el cuaderno al maletín, tratando de dejarlos exactamente donde los había encontrado.

¿Que si subí directa arriba a pedirle explicaciones a mi marido? No, volví al sofá, abrí el portátil e introduje en Google el nombre de La Destinataria. Tenía que verle la cara. Y ahí estaba. Y —pincha, pincha, baja— ahí estaba de nuevo, sonriendo con sus hijos, sobre los que yo acababa de leer en el cuaderno. Eran todos de verdad, nada de personajes de un relato o una obra. Tienen nombres que no usaré aquí.

Eran ya más de las doce cuando cerré el portátil y subí y entré en nuestro dormitorio a oscuras. Me senté en nuestra cama y noté que se movía. ¿Qué recuerdo del momento en que lo desperté? Recuerdo que mi marido estaba desubicado. Por supuesto que estaba desubicado: su mujer lo despertaba pronunciando el nombre de otra mujer en la oscuridad, un nombre que ella presuntamente no debía conocer. Quizá desees aquí una escena —un no lo expliques, muéstralo, deseas verlo, que la autora te meta en el dormitorio—, pero no soy capaz de construir una escena a partir de esta amnesia. No te lo puedo mostrar porque yo misma no lo veo ni lo oigo. Pero, ya que estamos: ¿por qué te gustaría estar en el dormitorio con nosotros? ¿Por qué te gustaría ver la colcha turquesa desvaída de nuestra cama, y la cesta de la ropa llena de ropa limpia y doblada junto a las puertas del armario, y la franja estrecha de luz de la farola colándose a través de una rendija en las cortinas? Quizá te estoy ahorrando algo.