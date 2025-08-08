Los tiempos del Señor

PRIMER TIEMPO: el viernes 13 de junio, el sacerdote de los Legionarios de Cristo, Antonio María Cabrera, fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al aterrizar en un vuelo proveniente de Madrid. Un juez del Estado de México lo envió a prisión por el abuso sexual en tres ocasiones de un menor desde 2004, aprovechando la relación de confianza con la familia del niño. El violador, además, fue director de la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac. Nada nuevo, encabezados por Marcial Maciel, los Abusadores de Cristo han estado involucrados en delitos sexuales desde hace 75 años. En esta ocasión se hizo justicia y Cabrera ya reza desde el Penal de Barrientos (CPRS).

Segundo tiempo: el lunes 16, tres días después de la caída del sacerdote violador —simbólicos porque el Yisus resucitó al tercer día—, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos envió una carta al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pidiendo cancelar el concierto que Marilyn Manson dará el 10 de agosto en la Feria Nacional Potosina 2025. A decir del arzobispo, miembros de la comunidad le externaron su preocupación porque el cantante “no contribuye al bienestar social ni a la promoción de valores positivos”. Según él y su comunidad, cómplices de los abusos al guardar oportuno silencio, Manson se burla de las creencias y de la fe, la cancelación es “por el bien de la sociedad”. Pero a diferencia de otras épocas y otros estados, el gobernador le respondió en seco: “Ya no estamos en los tiempos de la Santa Inquisición para prohibir las expresiones artísticas”.

Tercer tiempo: históricamente, San Luis Potosí ha sido conservador hasta el tuétano. En octubre de 1989 se iba a realizar en el estadio Plan de San Luis el concierto de Black Sabbath, cancelado en León y en Celaya. En aquella ocasión —cómo olvidarla, si ya íbamos en el camino abordo de un autobús—, el motivo de la cancelación fue que “la ciudad y el Estado se iban a condenar al pecado eterno”. Algo semejante sucedió en Monterrey, en octubre de 2019, cuando el gobierno municipal canceló la resentación del grupo de black metal Marduk, por las 65 mil firmas reunidas entre los grupos conservadores que alegaban: “Impidamos que este grupo venga a blasfemar e insultar a Dios en nuestra propia casa”. Ahora un grupo de respetables potosinos acaba de anunciar 40 días de ayuno y oración para evitar que Manson toque. Se sienten el Yisus en el desierto.

¿CÓMO SE LLAMÓ EL SHOW? Los tiempos del señor son perfectos —suele decir mi mamá—, pero sus representantes acá en la Tierra son unos perfectos ojetes, basuras humanas, como los Abusadores de Cristo. Para estos conservadores y religiosos del azote perpetuo es más importante el dizque atentado contra las buenas costumbres y el daño moral que les representa un concierto de rock o una exposición de pintura como La venida del Señor de Fabián Cháirez, que los delitos cometidos por sacerdotes violadores escondidos bajo las sotanas. Como dice el evangelio, según San Marilyn Manson: al que obra mal, se le pudre el tamal. Ya se la pelaron, aunque se vayan a tiempos extras.