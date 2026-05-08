Las advertencias de Artemio Cruz

Fuentes entendió muy bien esto: los grandes movimientos sociales no fracasan únicamente cuando sus enemigos los derrotan. También cuando triunfan, porque entonces dejan de producir justicia y empiezan a producir beneficiarios. En lugar de transformar la vida del pueblo, fabrican una nueva clase dominante que sigue hablando en su nombre, pero sólo lo utiliza como legitimación de su poder.

Artemio Cruz no es un traidor vulgar. Es algo más complejo y, por eso mismo, más inquietante. Es el hombre que entra en un movimiento que promete justicia y termina convertido en algo peor que aquello contra lo que luchaba. Lo decisivo no es sólo que se enriquezca, sino el mecanismo por el cual lo hace: la rebeldía se vuelve carrera política. La Revolución deja de ser promesa de justicia y se convierte en escalafón. No importa la causa, sino el saber acomodarse. Ya no importa la verdad, sino la soberbia de saberse vencedor.

Esa es la primera gran advertencia de la novela: toda causa colectiva corre el riesgo de degradarse en vehículo de promoción personal. Y cuando eso ocurre, el lenguaje de la justicia no desaparece; al contrario, se vuelve retórica útil, porque sirve para encubrir la ambición. Se sigue hablando de pueblo, de dignidad, de justicia social, pero en los hechos lo que se está formando es otra cosa: una nueva aristocracia de operadores, herederos, cortesanos, voceros y beneficiarios. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas. Lo que no cambia es la estructura del aprovechamiento.

La segunda advertencia es todavía más dura. Fuentes no dice simplemente que una revolución se corrompe. Dice que, al corromperse, traiciona precisamente su contenido social. El personaje de Gonzalo Bernal lo formula con una lucidez que Artemio apenas soporta: al principio importaba más el pueblo que los jefes; después todo degenera en facciones, caudillos, ambiciones personales y revoluciones a medias. Esa idea atraviesa toda la novela. Los que de veras esperaban justicia quedan otra vez al margen, mientras otros usan el prestigio del sacrificio ajeno para instalarse arriba.

Eso vuelve a La muerte de Artemio Cruz una novela profundamente política, pero no en el sentido superficial del término. No hace propaganda. No reparte con facilidad entre buenos y malos. Hace algo más incómodo: muestra cómo una causa puede terminar generando hombres iguales o peores que los que prometía superar. Artemio es hijo de la Revolución, es el nuevo amo nacido de una revuelta contra los viejos amos. No destruye el sistema de dominación: lo vuelve más eficaz, más elegante.

Y allí entra la tercera advertencia: la mezcla de modernización con corrupción y dependencia. Artemio no sólo acumula tierras y prestigio. También manipula periódicos, sindicatos, funcionarios, empresarios e inversiones extranjeras. Aprende a moverse en la zona donde el poder político, el dinero, la información y el favor personal se vuelven indistinguibles. Ésa es una de las intuiciones más poderosas de Fuentes: el progreso no corrige la rapiña original; la organiza mejor. Lavuelve respetable. La viste de eficacia. Le da oficinas, consejos de administración, recepciones elegantes, contratos, influencias y legitimidad.

Fuentes no era ingenuo. Sabía que la historia no ofrece purezas. Sabía que el poder mancha, mezcla y degrada. Pero también sabía que hay una diferencia radical entre luchar con todas las contradicciones del mundo y convertir esas contradicciones en método de ascenso. Artemio Cruz representa ese momento en que la necesidad deja paso al cálculo, el cálculo se vuelve costumbre y la costumbre termina pareciendo destino. Entonces ya no hay transformación posible: sólo reparto del botín y preservación del prestigio.

Tal vez por eso Artemio muere sin redención verdadera. No porque no entienda nada, sino porque entiende demasiado tarde. Al final ve con claridad que su riqueza, su nombre y su poder se levantaron sobre muertos, sacrificios, renuncias y vidas ajenas. Pero ya no puede reparar nada. Esa es la tragedia personal del personaje y, al mismo tiempo, la tragedia histórica que la novela propone: cuando una transformación produce su propia clase dominante, no sólo traiciona a los de abajo; también condena a sus vencedores a un vacío moral.

Esa es la gran lección de La muerte de Artemio Cruz. No basta con invocar al pueblo. No basta con hablar de justicia. No basta con venir de abajo o con presentarse como heredero de una lucha. La pregunta decisiva sigue siendo otra, ¿quién cambia realmente cuando triunfa un movimiento social? Si la respuesta es que sólo ascienden otros, si sólo se reemplaza una élite por otra, si la vida del pueblo sigue siendo moneda, decorado o coartada, entonces no hubo transformación: hubo relevo.

ESA ES LA GRAN LECCIÓN DE LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ. LA PREGUNTA DECISIVA SIGUE SIENDO OTRA, ¿QUIÉN CAMBIA REALMENTE CUANDO TRIUNFA UN MOVIMIENTO SOCIAL?

Y en ese sentido, las advertencias de Artemio Cruz están más vivas que nunca. Porque siguen recordándonos que la historia de México no está hecha sólo de traiciones abiertas, sino de traiciones exitosas: aquellas que logran imponerse, volverse respetables y hasta llamarse a sí mismas justicia social.