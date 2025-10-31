Habitación Macbeth. Todo el teatro en el cuerpo

Si una de las premisas de la actuación es habitar al personaje, volverlo puro cuerpo y huesos presentes, resonantes hasta el último de los resquicios, el argentino Pompeyo Audivert alza bandera en la montaña del teatro con su adaptación de la tragedia de Shakespeare.

Un solo cuerpo camaleónico que encarna siete personajes: Duncan, Macbeth, Banquo, las tres brujas y Lady Macbeth van sucediéndose en un actor poseído, mutable.

Con dos funciones en Guanajuato (también estuvo en Culiacán, León y la CDMX), la primera de sus presentaciones el pasado 24 de octubre en el Teatro Cervantes fue particularmente memorable, con un público de pie para celebrar el montaje.

Y no es para menos, pues la fuerza arrasadora del director y dramaturgo convierte los noventa minutos en un vértigo sin descanso.

AUDIVERT, ATAVIADO CON UN CAMISÓN, provisto de los elementos esenciales, multiplica los espacios escénicos en un escenario vacío y hace que nos adentremos en las cuevas, el castillo, los dormitorios del reino, la sala real, el bosque, todo cabe en su imaginario, en la brillante mutación actoral, el uso preciso de su cuerpo, capaz de hacer convivir la ira, la duda, el hambre de poder, los sarcasmos, los conjuros diabólicos.

Con un par de marcos de espejo, taburete, silla, el drama isabelino se va desnudando, revela su fuerza para contar (con la cuidada adaptación) esta tragedia escocesa donde imperan los asesinatos, la traición, la locura.

Es un montaje que acude a lo performativo e incluye la música en vivo del violonchelista Claudio Peña, quien va “puntuando” las progresiones de la puesta. Horacio Novell en el diseño de iluminación, crea inquietantes atmósferas con lo cual se logra un montaje de altos vuelos.

El también dramaturgo —fundador del estudio de teatro El Cuervo, desde 1990 en su natal Buenos Aires —, se vuelve un médium con Habitación Macbeth, capaz de convocar las presencias urdidas por Shakespeare y también, dotarlas de una vigente actualidad.

“Sonríe, Macbeth. Estamos haciendo política. Sonrisa y cuchillos”, dice Lady Macbeth. La idea de un mundo como teatro. “Estamos haciendo lo mismo hace milenios: ustedes allí, en las sombras; yo haciendo lo que nadie se atreve”, suelta Macbeth.

¡Cuánta verdad nos siguen dando los clásicos!

Pompeyo Audivert afirmó que esta aventura teatral la inició en 2020, cuando aún estaba la pandemia por coronavirus y “el único teatro que quedaba en pie era mi cuerpo”. Para el maestro y actor, Habitación Macbeth es el intento por arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, violentando la actuación y exaltando su metáfora: el actor como habitáculo, zona de encarnaciones.

Macbeth es una obra precipitada, donde todo sucede de una forma muy abrupta, eso viene bien para una narrativa de este tipo, donde en un solo cuerpo van sucediendo todos los acontecimientos. No hay nada amoroso, no hay nada que se demore.

Formado en las filas del off argentino junto a Ricardo Bartís, una de las referencias del teatro de ese país, Pompeyo Audivert publicó en 2019 El piedrazo en el espejo, (Teatro de la fuerza ausente), donde en 234 páginas sintetiza sus ideas sobre la actuación, el teatro, la dramaturgia. El libro es material de consulta para sus alumnos. “Creo que el arte se dedica a eso, a romper los espejos. De algún modo Shakespeare es una máquina que hace eso”, afirma el actor.

No ajeno a adaptar e intervenir textos clásicos de narrativa y drama, a Audivert también se le recuerda por su adaptación de Edipo en Ezeiza, una versión argentina de la tragedia de Sófocles. Este director concibe a la actuación como un estado de trance, un fenómeno paranormal.

Esa es la apuesta paradojal de esta obra: por un lado, señalar, a través de Macbeth y sus circunstancias, cómo la identidad histórica es arrastrada a las compulsiones criminales que rigen al mundo y por otro, hacerlo mediante un procedimiento que reestablezca y exalte las facultades sagradas de nuestra identidad poética, su capacidad de vibración y devenir: a través de un cuerpo habitado, un cuerpo habitación donde sucede la tragedia.

Habitación Macbeth se estrenó en marzo de 2021 en Buenos Aires, en el circuito del teatro independiente, conocido como el off. Desde entonces, la puesta ha tenido más de cuatrocientas funciones y ha viajado por diversos festivales.

En Argentina recientemente concluyó su quinta temporada.