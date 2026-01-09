El apagón de MTV

SE HIZO REALIDAD “MTV Get Off the Air” de los Dead Kennedys. Quienes oscilamos entre los cuarenta y los sesenta años somos generación MTV, por eso sentí un golpe bajo a la memoria cuando leí que a partir del 31 de diciembre de 2025 Paramount Global le bajó el switch a los canales musicales que mantenía por pura nostalgia: MTV Music, 80s, 90s, Club y Live. A la mayoría nos perdieron cuando dejaron de ser musicales y se clavaron en la producción de reality shows para chamacos. En los 80 podías ver a tus grupos favoritos tocar, protagonizar alguna historia o descubrir a decenas de artistas cada semana. Pero a Lomas Verdes no llegaba Cablevisión, el único acceso a MTV si no tenías antena parabólica. Entonces me iba a la casa de los primos satelucos o a la parábola de los vecinos con mis cintas VHS y Betamax para regrabarlas con los videos de la temporada. Mix videotapes.

HOY SIENTO QUE FUIMOS PARTE de un experimento. Desde que surgió en 1981 con la canción The Buggles “Video Kill the Radio Star”, MTV nos cambió la forma de escuchar y consumir la música supeditándola a la imagen del video. Neutralizaban la imaginación musical. El canal cambió la televisión con un formato innovador de música que se ve, dándole más alcance a los grupos que las estaciones de radio. Y también impactó la cultura juvenil con la bandera de la creatividad, el rock y sus derivados, la diversidad y el apoyo humanitario. Todo eso sucedía como riqueza musical. Además, fuimos testigos del surgimiento del arte y la industria del videoclip. Muy pronto los videos eran parte esencial de los contratos discográficos y muchos trascendieron a las canciones, como “Thriller” de Michael Jackson, a cargo del director de cine de horror John Landis.

Pero cantaba Bruce Springsteen, favorito del canal, en “Atlantic City”: everything dies, baby that’s a fact. MTV optó por el suicidio lento. Primero se quitó Music Television del nombre / logotipo, luego relegó la música, su razón de ser, para subirse al tren de la televisión basura. A la música y videoclips que sobrevivían en las subseñales les sucedió lo mismo que cantaban los Buggles, el streaming mató a la estrella de MTV. Es irónico que Radio Universal y Mix FM aún suenen e incluyan a los Buggles, aunque la música se escuche principalmente en las redes y plataformas. La mayoría de aquellos videoclips ahora viven en YouTube con una abrumadora cantidad de conciertos.

Terminó la era de la música que se ve. En sus emisiones desfilaron incontables géneros y estilos musicales, desde los ochenta hasta los dosmiles, por más de 100 millones de hogares en el mundo. Pioneros en el universo del entretenimiento musical, de aquellas iniciativas mis favoritas siempre fueron Headbanger Ball, 120 Minutes, Alternative Nation y el formato de conciertos Unplugged, de donde salieron joyas como las de Nirvana y Neil Young. Quedó el MTV de los realitys, aunque dejan abierta la posibilidad de regresar en formato digital. Experimento o no, como hijo putativo de MTV sólo puedo agradecer por toda la música que transmitió.