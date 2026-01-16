El sexto sentido de Jairo Guerrero

JAIRO GUERRERO es un artista sonoro, músico y productor único: crea literatura sónica a partir de la poesía y la narrativa clásica mexicana. No musicaliza textos, lo que hace es extraer el sonido de las palabras y la atmósfera entre las páginas para convertirlas en una obra musical, echando mano de sus instrumentos analógicos y digitales. Desde hace una década trabaja en la serie Techxturas Sonoras, música surgida de las plumas de Juan José Arreola, Juan Rulfo, Octavio Paz, María Enriqueta Camarillo, Rosario Castellanos, Elsa Cross y Efraín Huerta, entre otros. En esa fuente literaria brotó Sexto Sentido, un disco de ciencia ficción inspirado en el cuento del poeta Amado Nervo sobre un hombre que puede ver y explorar el futuro.

TRAS LA INMERSIÓN EN EL CUENTO, diez meses de conceptualización y producción, surgió el disco entre Jairo Guerrero y Mario Sanmarti, músico, productor y pianista que ha obtenido dos Grammys en la categoría de música infantil. En El Sexto Sentido de Nervo, publicado en 1913, el personaje es sometido a una operación de la cabeza para abrirle una ventana al futuro. El hombre atraviesa la ventana y describe en primera persona su experiencia. Cada tema del disco corresponde a los momentos y circunstancias claves en la visión del personaje al descubrir un mundo paralelo, una sociedad fría e inanimada que explora conforme pierde la noción entre el presente y el futuro (como hoy se pierde entre la realidad y la realidad digital): “Actos Futuristas”, “Sensorio”, “La Sociedad de Sí Mismo”, “Recuerdo Inexistente”, “La Muda Estupefacción de las Razas”, “Visión Ulterior” y el “Epílogo”, la única pieza con voz.

Guerrero y Sanmarti crearon una atmósfera espacial y luego aterrizaron la estructura de los temas con el teclado del piano de Sanmarti como columna vertebral. Las teclas guían la historia a través del ambiente y las pulsaciones rítmicas. Es música futurista con un piano clásico sobre un cuento del pasado que imagina el futuro. Piezas ambientales montadas en acid y trip hop que se extienden etéreas, mientras las blancas y las negras se pasean por ese mundo donde el tiempo transcurre de otro modo, sin tic tacs, tan sólo una suave caída de arena. Sintetizan la historia en esa molécula sonora de literatura + música + tecnología analógica, digital y orgánica.

DE LA TINTA Y EL PAPEL a un estado musical onírico, una conversión entre la inspiración artística, el talento y la inteligencia, ahora que la IA nos inunda con música falsa. El disco le dio a Jairo un premio internacional, es la primera vez que México obtiene presea en los Global Music Awards 2025, los premios de la música independiente: Sexto Sentido se hizo del bronce en la categoría de Música Experimental. Parafraseando a Neil Armstrong, este es un pequeño paso para Jairo Guerrero, que inicia la transmisión de Atmósfera Cero los lunes a las 11:00 PM por Opus 94 FM, y un gran salto para el arte sonoro. Una experiencia sensorial que se puede disfrutar aquí: https://www.misextosentido.net/