Entrevista con Minerva Reynosa. “Hago poesía en voz alta”

Con Este país, Minerva Reynosa (Monterrey, 1979) ganó el XXIX Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta y es, a su decir, un arrojo en el ritmo, la experimentación lingüística, un largo poema donde los temas se van zurciendo con una crudeza que lacera. Afincada en Valle de Santiago, Guanajuato, hace una década, la autora gestó este texto desde 2022 como parte de su proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Premiado de entre 267 trabajos, Este país, a juicio de los integrantes del jurado, construye una voz poética en plural femenino para hablar de las distintas violencias que atraviesan nuestro territorio. La estructura funciona porque no se divide en apartados, sino que se erige como un torrente verbal rizomático y neobarroco.

¿Cómo surge la idea de escribir este poemario?

La idea inicial fue hacer un libro donde yo explorara un poco la ecopoesía desde una perspectiva apocalíptica y formalmente haciendo uso de ciertas figuras retóricas que son recurrentes en mi trabajo y que me parecía importante retomar, como la reiteración, la hipérbole, las digresiones. El poemario habla del paisaje de Valle de Santiago, las orillas de las carreteras, de las mujeres, la violencia, los contextos sociales, un compendium que en sesenta páginas alude a un caleidoscopio de realidades puestas y superpuestas de México.

¿Qué materiales encontraste para el armado del libro?

Digamos que este libro comienza a partir de la observación que hay de este paisaje, sobre todo lo que hay a la orilla de la carretera y respondiendo a este ecosistema que es una zona agrícola pero también semiárida.

¿Cuáles aspectos trabajaste más durante la escritura?

Mi interés más allá del tema es la parte formal. El libro es, digamos, un poema largo seccional con un ritmo vertiginoso. Yo trabajo mucho con el ritmo, en el sentido que me gusta que las palabras vayan embonando unas en otras y haya cierta aceleración.

¿Cuál fue tu método de trabajo para Este país?

Creo que todo libro hay que disfrutarlo mientras lo escribes. Yo lo disfruté porque trabajo mucho, hago muchas versiones del texto… voy haciendo una especie de mezclas… todo eso me tiene en un estado de concentración peor que el caos. A veces escribo de jalón, el último libro que escribí lo terminé

en un mes, soy de las que tira, rompe, empieza de cero.

¿A qué te refieres cuando afirmas que el poema debe ser en voz alta?

Yo trabajo en el caos total y al mismo tiempo hay mucho divertimento porque para mí los poemas, los que yo escribo, tienen que tener la cualidad de poderse leer en voz alta. Que cuando se lean, funcionen más en voz alta. Toda esa parte de la ejecución son entonces como pequeñas piezas que voy embonando, como un juego de Lego.

fíjate bien

todo consiste en erguir muros

y sepultar hombres sembrados en el lodo

con las piernas coaguladas en los ramales

de un paisaje anfibio

peregrino

un país cubriéndose de mierda

un país melífero de espesas nubes

islas de sorgo maíz jitomate

material secante

un país que libera contaminantes de alto espectro

metano óxido nitroso

en nuestro hueco de gracia

un malpaís extensolado con cráteres de azufre

gasóleo

piedras

guano rojo

emulsión asfáltica

irrumpiendo en lo duro

lo tuerto lo denso

lo que vive

lo mini lo maxi en contención

sin agua

tan inútil

un país que no habla otro idioma

tosferinoso

¿lo había dicho?

si escapamos del mundo exterior al interior

con delicados músculos

en atravesadas temperaturas corporales

hacia el mar de ácidos

veremos las nubes expulsar hidrocarburos

en un país de sorgo con policías suburbanos

crípticos rabiosos

seniles sin equilibrio

bajo el imaginario impermeable

del azul plata cobalto

sin dulzorada

sin anónimas odaliscas

de riqueza vegetal

por eso volvimos a casa

todas hechas unas artistas

todas hechas unas biólogas delirantes

maquinando un plan para minar

bodegas de semillas deformadas

como glóbulos

irrumpiendo los campos de aviación

con una lengua mineralmente fragmentaria

surrealista

para recitar viejos textos lechosos

en sus oscuros senos cavernosos

escrituras tempranas

u obras de sappho

¿Cómo abordas tu lenguaje poético?

Para mí el lenguaje tiene que ver con vibración, con música, con algo que está muy profundo en nosotros, que hace que incluso en el silencio haya esa resonancia, que tenga que ver con el cuerpo, con la respiración, con los latidos, que cualquiera lo pueda experimentar más que entender. Hago poesía en voz alta, así le digo.

¿Tu poesía es feminista?

La poesía tiene que ver con el ecofeminismo. Sí hay una parte social en el texto. Desde hace algunos años trato de escribir la mayor parte de mis cosas en femenino, en plural, en mis últimos libros ya utilizaba el plural. Trato de escribir los poemas en segunda persona, en tercera persona del plural y en cuanto a los temas sociales por supuesto que están ahí, trasminándose.

¿Abordas temas específicos o enfatizas algunos?

También mi poesía tiene un tema, pero periféricamente están sucediendo otras cosas, creo que el centro del texto es el ritmo y la proliferación lingüística. Desde hace mucho renuncié a los signos de puntuación y a las mayúsculas.

Este país fue publicado y puesto en circulación esta semana por Ediciones La Rana, de la Secretaría de Cultura de Guanajuato.