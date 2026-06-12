¿El futbol en poemas?

Vaso Roto Ediciones publicó hace más de una década un libro imprescindible para los aficionados a leer poesía y a disfrutar el futbol. El gol nuestro de cada día es una antología de poemas reunida por el traductor, poeta y dramaturgo español Francisco J. Uriz y prologada por Miguel Pardeza quien escribe: “Uriz no estaría muy lejos de Pasolini cuando dijo aquello de que el goleador del campeonato era siempre el mejor poeta el año.” El Cultural ofrece a sus lectores algunas de las piezas allí seleccionadas.