El laboratorio de la consciencia

Cuando Descartes tenía 33 años, nació en Inglaterra un pensador que llegaría a ser muy influyente en la historia de la ciencia. John Locke es más conocido como filósofo, pero estudió medicina bajo la tutoría de Thomas Sydenham —el Hipócrates moderno— y trabajó con científicos como Robert Boyle, Thomas Willis y Robert Hooke. Debido a las guerras civiles de Inglaterra, Locke se exilió en Holanda y se dedicó a escribir una obra seminal, el Ensayo sobre el entendimiento humano, y libros políticos como el Ensayo sobre la tolerancia y la Carta sobre la tolerancia, que contribuyeron a finalizar los conflictos religiosos de Inglaterra, y de paso, a preparar la separación entre la Iglesia y el Estado.

En su Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke plantea la metáfora de la tabula rasa: cuando el ser humano llega al mundo, su mente es una hoja en blanco, encima de la cual empiezan a escribirse impresiones sensoriales, que forman las ideas simples. Al combinarse mediante la reflexión, aparecen las ideas complejas. La memoria es un elemento básico del esquema, ya que nos permite “revivir en la mente las ideas que, después de impresas, han desaparecido o han estado fuera del alcance de la vista”. La memoria, dice Locke, “podría llamarse el almacén de nuestras ideas.” Hoy en día, muchos neurocientíficos usan la metáfora de la memoria como un almacén de información neuronal. Pero esa concepción es controversial, porque el cerebro no parece actuar literalmente como un almacén.

QUIZÁ LOCKE FUE EL PRIMER AUTOR que abordó el problema de la sinestesia. Se refiere a un erudito ciego que comparaba el color escarlata con el sonido de una trompeta. También se preocupó por el envejecimiento de la memoria. Los planteamientos de Locke sorprenden por la sencillez y la sensatez. El aprendizaje resulta, según Locke, de procesos asociativos configurados por el placer, el dolor y la memoria. El principio en juego es el asociacionismo: los estímulos ambientales y las respuestas del organismo forman asociaciones que estructuran el aprendizaje. Esto es compatible con la psicología conductista, y con el postulado de Donald Hebb, uno de los fundadores de la psicología neurobiológica: las neuronas se interconectan cuando se activan juntas (neurons wire together if they fire together).

Tengo una objeción a la filosofía de Locke: su noción detabula rasa nos encamina hacia un modelo de determinaciónambiental que ignora la evolución filogenética de las especies. En justicia, Darwin no había desarrollado su tesis en tiempos de Locke. En todo caso, el Ensayo del entendimiento humano fue fundamental para dar un giro empírico a la investigación de la cognición humana.

En su libro ¿Existe el método científico?, Ruy Pérez Tamayo habla acerca de los filósofos de la revolución científica: Bacon, Descartes, Locke, Hume, Kant y Leibniz. Por otra parte, se refiere a los científicos de la revolución científica: Andrea Vesalio, anatomista; Galileo Galilei, físico; William Harvey, médico y anatomista; Isaac Newton, físico y matemático; y Robert Hooke, a quien llamaré biólogo, aunque trabajó en los campos de la medicina, la física planetaria y la arquitectura. Hermann von Helmholtz, Fechner y Hering desarrollaron trabajos de psicofísica y psicología fisiológica en el siglo XIX. Pero quiero acercarme al primer laboratorio experimental en la historia de la psicología, establecido en 1879 en Leipzig, Alemania. El surgimiento de la psicología científica se atribuye generalmente a Wilhelm Wundt.

LAS IMÁGENES DE LA MEMORIA, DICE WUNDT,SE ASOCIAN CON COMPONENTES COGNITIVOS Y AFECTIVOS QUE ESTABAN PRESENTES CUANDO

SE FORMÓ LA IMAGEN. ES EL CÉLEBRE DÉJÀ VU

A diferencia de los psicólogos conductistas, centrados en la objetividad del comportamiento, Wundt define la psicología como una ciencia que investiga “los hechos de la consciencia, sus combinaciones y relaciones, de modo que finalmente pueda descubrir las leyes que rigen estas relaciones y combinaciones”. Wundt propone un enfoque asociacionista, en la estirpe de Locke: concibe los “elementos psíquicos” como las sensaciones visuales de color, o la percepción auditiva de los tonos musicales. La combinación de elementos psíquicos, por mecanismos asociativos, conduce a la formación de “compuestos psíquicos”, como los conceptos y las emociones. La consciencia se forma mediante la integración de compuestos psíquicos.

EL MÉTODO DE WUNDT ES LA INTROSPECCIÓN controlada. Usa métodos experimentales y observaciones sistemáticas. En un experimento, el sujeto de estudio debe juzgar si dos secuencias de sonidos son iguales o diferentes. Cuando la secuencia no tiene ritmo, la persona capta correctamente seis elementos sucesivos. Con secuencias rítmicas, la persona es capaz de captar hasta cuarenta elementos. El número de elementos que podemos registrar y reproducir, dice Wundt, aumenta si los elementos pueden fusionarse mediante una “idea integradora.” Las ideas integradoras pueden ser conceptos abstractos, tramas narrativas o melodías.

En tiempos de Wundt, los psicólogos se preguntan cómo podemos evocar una idea que ha desaparecido de la consciencia. Las respuestas son diversas: Beneke postula la teoría de los rastros mentales, y Herbart desarrolla la teoría de las ideas inconscientes. Wundt piensa que ambas soluciones son insatisfactorias, porque suponen que las ideas permanecen sin cambios al desaparecer de la consciencia, en forma latente, comoideas inconscientes o como rastros. Pero generalmente, las ideas no reaparecen de manera idéntica: sufren pequeñas o grandes modificaciones. Esto lo lleva a concebir la teoría de la disposición. Cuando una idea ha desaparecido de la conciencia, deja de ser una idea; en su lugar, hay una disposición funcional. A diferencia de un rastro, que puede entenderse como una réplica que guarda una semejanza estrecha con la experiencia inicial, la disposición funcional solo facilita la aparición de nuevos eventos psicológicos, pero su naturaleza no es reproductiva —no es una réplica— y bajo ciertas condiciones, puede conducir a distorsiones o falsificaciones.

Las imágenes de la memoria, dice Wundt, se asocian con componentes cognitivos y afectivos que estaban presentes cuando se formó la imagen. Por eso la memoria presenta una cualidad fenomenológica: el sentimiento de familiaridad. Esto puede llevarnos a sentir que conocemos lugares que jamás hemos visitado. Es el célebre déjà vu.A veces, la idea permanece oculta pero la emoción se manifiesta, y experimentamos estados afectivos sin una explicación clara. ¿Esto deja la puerta abierta para el desarrollo de la teoría freudiana de los procesos inconscientes?

El énfasis de Wundt en el funcionamiento cognitivo tuvo una gran influencia en el desarrollo de la psicología científica y en la escuela alemana de neuropsiquiatría de Kraepelin y Alzheimer. ¿Podemos aprender algo más mediante su método de introspección controlada? Quizá el estudio de los conceptos abstractos, las tramas narrativas y las melodías —las “ideas integradoras” de Wundt— pueden darnos claves interesantes para investigar la consciencia y su relación con el comportamiento humano.