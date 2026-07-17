El rock subterráneo en México es como un hormiguero que se mantiene en constante ebullición, las bandas le chingan para salir a la superficie y hacerse escuchar. Los kilos de propuestas y lanzamientos de viejo y nuevo ingreso que recibo, complican prestar atención a todos, todas y todes, pero se hace lo que se puede bajo el criterio de autenticidad, originalidad e innovación. Entre los rockeros de antes y los de ahora, además de sana competencia hay colaboración. Así surgió la iniciativa Versus Contrafestival, un formato diferente que plantea la confrontación de las bandas, el conflicto y la tensión musical como vías alternas para crear y evolucionar. Luchas a rolazos o, como dicen los organizadores, un tiro entre quienes pavimentaron el camino y quienes buscan abrir uno nuevo.

Versus es un efecto de la descomposición de los megafestivales, convertidos en mercados de marcas donde la música queda relegada a un tercer plano, atrás del comercial y el social. El escenario es el Foro Bizarro de la Colonia Roña, donde pelearán en respectivos rounds tres bandas del under noventero contra tres bandas del subterráneo actual, más dos diyeis. En la esquina de la vieja escuela está el regreso de Psicodencia, el trío psicodélico de metal y hardcore que recetaba unas tocadas inolvidables en el Tutti Frutti. Grabaron el EP Cahui, reeditado en vinil en 2025. Los Esquizitos, los reyes del surf / garage / punk. Es mi grupo de rock nacional favorito, el de las noches de excesos en La Iguana Azul, con discos como Los Esquizitos, Hágalo Usted Mismo y Tú quieres ser como yo. Y la tremenda Jessy Bulbo, la ex bajista de Las Ultrasónicas en su etapa más cachonda, que siguió una ruta personal con una licuadora de garage / pop irreverente y mucho desmadre experimental al estilo de Saga Mama y Changemonium. Cada uno se liará en un round of sound.

EN LA OTRA ESQUINA se encuentra la juventud, divino tesoro. Los contrincantes en esta ocasión: The Bela Lugossips, quinteto de rock gótico y psicodélico con un EP buenísimo y el LP La Sangre, que se enfrentará a Psicodencia. Enseguida, Vete Al Diablo, un trío de punk rock mexiquense con un EP, Música Fácil para una Vida Difícil y el disco Cuentos Cortos para No Dormir, en el encontronazo con Los Esquizitos. El tercer round será entre Las Ratas Suicidas, trío queretano de punk satánico con dos discos muy canijos: Satanás y Tú y No Le Digas A Mamá. Se van a liar en un agarrón con la madre del desvergue, Jessy Bulbo.

Y last but not least, el turno de los diyeis. Aquí llega otra leyenda subterránea: Ernesto Fuzz On, CEO deDark Zone, productor de Los Psicóticos y Los Fuzztones,es un diyei indispensable desde que nació “la escena” enla Ciudad de México. Se verá frente a JTown Woman en las tornamesas, van a lanzar sus vinilos más perrones. Seis grupos y dos diyeis por módicos $250 morlacos. Será el primero de una serie de contrafestivales.

1º de agosto, Foro Bizarro, Yucatán 10, Col. Roma. Acá todo se arregla con un tiro. No nos hacemos responsables por las lesiones en el slam.