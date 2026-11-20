Unas líneas escritas del puño y letra de Sor Juana han circulado en la prensa con asombro tras la noticia de su autentificación. Éstas son tan sólo una muestra de las joyas que resguarda la Universidad Nacional Autónoma de México y que hoy se han puesto en exhibición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso con motivo de los 475 años de su historia, los cuales se conmemoran este 2026.

Fue en 1551 cuando se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, la más antigua del continente americano y de la cual derivaría la Universidad Nacional y, finalmente, la UNAM. Pero la educación en México tuvo antecedentes más remotos y también tiene futuros prósperos por delante, por lo que, bajo el título de 475+, la exposición recorre desde el calmécac prehispánico hasta las nuevas posibilidades que las innovaciones tecnológicas más recientes nos plantean para los años venideros.

PARA EL GOZO DEL PÚBLICO, esta narrativa se convierte en el pretexto perfecto para sacar a relucir las piezas más destacadas del patrimonio universitario, desde figuras de cerámica del México antiguo procedentes de la colección Stavenhagen hasta los jerseys de Hugo Sánchez, pasando por los volúmenes más preciados del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, entre ellos aquel que perteneció a la Décima Musa. Cada facultad e instituto ha quedado representado: hay un fragmento del asombroso Meteorito Allende que resguarda el Museo de Geología —más antiguo que el mismo Sol—; están los modelos anatómicos del Palacio de Medicina, producidos por el prestigiado taller Vasseur en la Francia decimonónica; y muy cerca se encuentran las obras de sus alumnos y maestros más destacados, ya sea un lienzo de Eugenio Landesio o una edición de Federico Gamboa. Hay, pues, algo para todos los gustos e intereses del público.

Los movimientos estudiantiles han quedado también representados, recordándonos lo que la universidad ha aportado a los cambios sociales del país, y, por lo tanto, a su pensamiento, desde la primera semilla que dejó la huelga de la Escuela de Medicina en 1875. Recorremos así del movimiento por la autonomía en 1929 hasta el estallido de las protestas de 1968, cuyas repercusiones son todavía visibles en el panorama político actual.

De esta manera, la exposición es más que sólo un paseo por la nostalgia universitaria; es, en realidad, un recorrido por la historia de México a través de uno de los mayores signos de sus transformaciones: sus ideas. Se trata, entonces, de una muestra con una gran relevancia más allá de los muros de Ciudad Universitaria y su histórico barrio del Centro Histórico, pues esos 475+ años de historia nos atraviesan incluso a quienes no estudiamos en sus aulas.