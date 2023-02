La música es amor, cantaba un luminoso David Crosby, creador de dos grupos clásicos: los Byrds y, luego, Crosby, Stills, Nash & Young. Oriundo de Los Ángeles, Croz fue un detonador en los enclaves contraculturales de Monterey, Woodstock y Altamont: el principio, la cresta y el final de la psicodelia. Tuvo más vidas que un gato ubicuo, siempre contra lo establecido, hasta dar con sus huesos en la cárcel. Único en su tipo, ingresó dos veces al Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll.

Era leyenda al morir en enero, a los 81, por complicaciones de su segundo hígado, diabetes y meningitis.

Crosby empezó a desarrollar el folk-country-rock al que dedicó su vida entera

Con los Byrds de Roger McGuinn y su Rickenbacker de doce cuerdas, Crosby empezó a desarrollar el folk-country-rock al que le dedicó su vida entera, sonido que más tarde replicaron los Eagles, America y el gran Tom Petty. Al mismo tiempo eran psicodélicos hasta la neurona. Esa conjunción de lo campirano, lo rockero y el LSD se dio entre dos discos: Mr. Tambourine Man y Fifth Dimension, y entre dos canciones: su versión de “Mr. Tambourine Man” y “Eight Miles High”. Pero Crosby y McGuinn hicieron corto circuito.

Entonces formó Crosby, Stills & Nash, quienes el primer año se metieron un Grammy por mejor nuevo artista, para horror de McGuinn. Al poco tiempo se les unió Neil Young. Duraron juntos quince álbumes, en los que se encontraban y desencontraban como trío o cuarteto hasta su última gira, Freedom Of Speech, en 2006. Su sello eran las armonías vocales, en las que era una referencia obligada, además de componer y producir. A CS&N se le atribuye también el estilo armónico llamado Sonido California, del que forman parte los Beach Boys y The Mamas and the Papas, las voces de la buena onda. Su carrera solista despegó en 1971 con un discazo: If I Could Only Remember My Name; lo acompañaron Grateful Dead, Jefferson Airplane, Neil Young y Joni Mitchell.

En lo musical y en lo personal cantó y vivió como en su canción “Almost Cut My Hair”, perfeccionó su folk rock y no dejó libro sobre la contracultura sin anécdota descabellada. En 1986 lo arrestaron en Texas por andar de forajido en posesión de cocaína, heroína y una pistola 45. Pasó nueve meses en la cárcel, que aprovechó para desintoxicarse. Desde entonces depositó su fe en la marihuana y creó la marca de productos Mighty Croz. Sus problemas de salud empezaron con el trasplante de hígado en 1994, que le patrocinó el hoy enfermo Phil Collins. Todo eso hizo de Crosby un mito musical para fumar.