Recuerdo las portadas de los discos que me engancharon en la adolescencia: el demonio de Uriah Heep en Abominog, la escena de Nazareth en Malice In Wonderland y el motociclista infernal en Bat Out of Hell de Meat Loaf, el rey del power pop sinfónico. Cantante potente de caja torácica bovina y actor freak, grande y redondo por donde se le viera, regresó al infierno el 20 de enero, a los 74 años, enfermo del corazón, asma, Parkinson... y Covid-19.

Su rock espectacular de película juvenil empezó a tramarse en 1972 cuando conectó con Jim Steinman, el compositor y productor con quien hizo la dupla de su vida pese al pleito que mantuvieron. Bat Out of Hell se lanzó en 1977, en plena explosión del punk que proponía todo lo contrario. Lo rechazaron las disqueras, los periodistas y el mundo artístico por pretencioso, oneroso y gordo. Pero resultó ser el cuarto disco más vendido de la historia, una producción épica que narra con humor y calentura el drama de ser adolescente. Todo lo compuso Steinman, con la producción de Todd Rundgren y Jimmy Iovine, quienes tocaron guitarras, piano y teclados. Agréguense los 110 kilos de intensidad eléctrica de Meat Loaf y un grupo que incluyó a la cantante y actriz Ellen Foley con sus célebres duetos de novia tóxica, parte de la E Street Band, parte de Utopia y parte de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Con razón fue el disco que puso en llamas los reventones de mi generación en la preparatoria. Nuestras emociones ahogadas en alcohol flameaban con “Paradise by the Dashboard Light”. Con los años aparecieron Bat Out of Hell II: Back into Hell en 1990 y “I’Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, uno de sus duetos monumentales con Lorraine Crosby que permaneció siete semanas en el número uno en Inglaterra y le dio su Grammy por mejor voz roquera. Y Bat Out of Hell III: The Monster is Loose en 2006, el disco más pesado de Meat Loaf. La portada y las secuelas son del estupendo ilustrador de Heavy Metal, Richard Corben. Una trilogía que ha vendido más de 65 millones de discos, aparte de sus nueve álbumes de estudio. He de anotar que su voz más salvaje está en Free-for-All, de Ted Nugent.

Actor en más de cincuenta películas y otros tantos programas de televisión, obras de teatro y musicales, se le recuerda como el General Grant en Hair, el trepanado Eddie en The Rocky Horror Picture Show y como Bob Paulson en The Fight Club. Que salga disparado otra vez del panteón en su Harley, cantando en llamas a más de tres mil calorías por canción: Glowing like the metal on the edge of the knife...