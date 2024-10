Las 12 películas más divertidas de Halloween para maratonear en familia esta temporada

Estamos arrancando la temporada de Halloween 2024 y como cada año, llega la necesidad de disfrutar no solo de la fecha en cuestión, sino de todo lo que la antecede, como las películas de la temporada que puedes ver en familia en las siguientes semanas.

Si bien no hay fecha para disfrutar de un poco de terror y comedia, sin lugar a dudas la temporada de vísperas de Halloween es la mejor, pues es el momento ideal para ir calentando motores y preparándonos para entrar en el ambiente de la spooky season.

Además, el material de películas para ver en la temporada es amplia y va desde los clásicos del terror, hasta los intensos thrillers psicológicos y claro, las películas familiares que mantienen la esencia de la temporada y que son imperdibles cada año.

A continuación, te compartimos algunas de las películas más top que no son demasiado sanguinarias como para mandar a los niños a otra habitación:

Películas divertidas para ver en Halloween 2024

1. Los Locos Addams (1991)

Los Locos Addams es una de las grandes películas que se han transformado en clásicos del cine de comedia que se mezcla con lo espeluznante, pues abordamos la historia de la extraña familia Adams, donde el patriarca, Homero, se reencuentra con su hermano Lucas, perdido en el triángulo de las bermudas,

Te recomendamos también ver su secuela, en la que Lucas se enamora de Debbie, quien es una asesina conocida como 'La viuda negra' que vas tras el dinero de sus esposos.

La película está disponible para su compra en YouTube.

Los Locos Addams (1991) Especial

2. La muerte le sienta bien (1992)

En inglés conocida como 'Death Becomes Her', la película puede ser disfrutable por chicos y grandes, pues mientras toca temas como la inmortalidad y la muerte, las peleas y efectos especiales son sumamente caricaturescos y no sucede algo que pueda perturbar las mentes de los niños.

Se encuentra disponible a través de HBO Max.

La muerte le sienta bien (1992) Especial

3. La mansión embrujada (2003)

Uno de los grandes clásicos de Disney es sin lugar a dudas La Mansión Embrujada de Eddie Murphy. La mezcla entre la comedia y el terror de una mansión habitada por fantasmas da un resultado que chicos y grandes aman por igual. Además, tiene un bello mensaje final de unión familiar.

La cinta está disponible a través de Disney+ junto a su secuela.

4. Beetlejuice (1988)

Beetlejuice es una de las películas más populares este año, pues a inicios de septiembre se estrenó en cines su secuela. No te puedes olvidar de este clásico de la comedia con Michael Keaton y Winona Ryder, dirigida por Tim Burton.

La cinta está disponible a través de HBO Max, Prime Video, Apple Tv y más.

Beetlejuice (1988) Especial

5. Abracadabra (1993)

Abracadabra es una de las películas que hay que ver en la temporada de Halloween si eres amante de DIsney. La cinta explora el regreso de tres peligrosas brujas a Salem, quienes vuelven una noche de Halloween con la misión de robar el alma de niños para permanecer jóvenes y bellas.

La cinta se encuentra en Disney+, junto con su secuela, la cual da un cierre a la historia de las hermanas Anderson.

Abracadabra (1993) Especial

6. Las brujas (1990)

Basada en la novela de Roald Dahl, la cinta clásica de terror infantil explora la historia de Luke, un niño apasionado por el misterio, quien un día se encuentra con las brujas, quienes lo introducen a un mundo lleno de misterio.

La cinta se encuentra disponible a través de Apple TV o en Prime Video por una renta de 50 pesos mexicanos. También hay una versión más actual con Anne Hathaway como protagonista.

7.El cadáver de la novia (2005)

Una de las películas más icónicas de Tim Burton es El cadaver de la novia, una película inspirada en una leyenda ruso-judía. La película es musical y cuenta la historia de Victor, quien a punto de casarse con la hija de una acaudalada familia, termina por desposarse accidentalmente con una novia cadáver.

Disponible en HBO Max.

El cadáver de la novia (2005) Especial

9. Frankenweenie (2012)

Frankenweenie es otra de las locas historias de Tim Burton, la cual revive la historia de El monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, donde un niño pierde a su perro y decide desenterrarlo del panteón de animales para revivirlo.

Disponible en Disney+.

10. Paranorman (2012)

ParaNorman se sitúa en la ciudad de Hollow Blithe, donde Norman Babcock de 11 años de edad, es un niño aislado que habla con los muertos. Esto será de ayuda cuando una bruja despierte de su sueño tras años dormida y despierte zombis que aterrarán al pueblo.

Disponible en Amazon Prime Video con suscripción premium.

11. El extraño mundo de Jack (1993)

Muchos dudan sobre si la película de Henry Selick pertenece al Halloween o más bien a la Navidad, pues es la mezcla perfecta entre ambas historias. Sigue la historia de Jack, el rey calabaza, quien descubre la Navidad y decide que quiere hacer esta festividad suya.

Disponible en Disney.

12. Hotel Transylvania (2012)

Hotel Transylvania es una película muy divertida de monstruos. La cinta tiene como protagonista a Drácula, quien tras la muerte de su esposa abrió un hotel para monstruos, pero su negocio se verá en riesgo cuando aparezca Johnny, un humano que no le teme a las criaturas de la noche.

La cinta está disponible en Netflix y en total hay cuatro películas que siguen las aventuras de Drac y sus amigos.