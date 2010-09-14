Cine mexicano necesita más apoyo: Ana Claudia Talancón

Madrid.- El cine mexicano “necesita mucho más apoyo, no nada más para la producción sino para la distribución y publicidad de las películas”, afirmó la actriz Ana Claudia Talancón.

En entrevista con Notimex, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México, sostuvo que el cine mexicano está viviendo una nueva etapa, en la que hay más inversión y publicidad, pero hace falta más.

Reconoció que siempre ha habido películas mexicanas en auge, “hay años que pocas, pero buenas y bonitas películas y en la medida que hemos tenido más inversión, se han podido hacer más”.

Anotó que “por la exposición que ha tenido el cine mexicano en el extranjero ha habido más apoyo”.

Insistió que esto sucede al ver la calidad de los filmes, “porque si no, no funciona”, aunque enfatizó que “creo que aún se necesita mucho más apoyo, no nada más para la producción sino para la distribución y la publicidad de las películas”.

Talancón, quien se encuentra en España filmando “El sueño de Iván”, junto con Demián Bichir, destacó la presencia que está teniendo en Europa el cine mexicano.

“Me parece maravilloso, me parece que en la medida que se hagan productos de mayor calidad se verán en todo el mundo”, aseveró.

Sobre “El sueño de Iván”, apuntó que todavía falta terminar el rodaje, y explicó que su personaje “se llama Amy, Amalia Padilla, soy una traductora y enlace de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), es una película para niños y vengo a traducirles a infantes”.

Explicó: “Se hace un equipo de futbol con niños de todo el mundo y tengo que hablar rumano, francés, obviamente español, portugués, y me la pasé súper bien en Alicante”.

Abundó que “es un gusto y un placer enorme filmar con gente que tenga pasión por su trabajo, en donde sea que lo hagas y los equipos con los que he filmado y los actores, directores, fotógrafos y ´staff´ en general han sido de primerísima calidad, y eso se agradece en donde sea”.

La actriz dio a conocer que en Alicante, costa mediterránea de España, la grabación acaba pronto, pero todavía falta ir a filmar en México.

arf