Sophie Turner asegura que su divorcio con Joe Jonas fue 'muy triste' y fans la critican

Dicen que no lo supera

Sophie Turner reveló detalles sobre su divorcio con Joe Jonas, lo cual ha desatado una ola de comentarios negativos en contra de la actriz de parte de las fans del artista, pues aseguran que la mujer no deja de hablar de su ex pareja.

Fue en mayo de este año que Sophie Turner habló por primera vez sobre su divorcio con Joe Jonas, meses después de que la pareja anunciara su separación en 2023. Si bien en un momento el público estaba ansioso por la información, parece que ahora las fans de los Jonas Brothers no están muy contentas.

La pareja se casó en 2019 y del matrimonio nacieron dos hijas, de dos y cuatro años; el divorcio fue bastante complicado y doloroso, de acuerdo con lo que explica la actriz de Game of Thrones.

¿Qué dijo Sophie Turner sobre su divorcio con Joe Jonas?

"Estoy pasando por un proceso legal en este momento y no puedo decir mucho, pero fue muy triste. Teníamos una relación hermosa y fue difícil”, declaró Sophie Turner respecto a la separación con su pareja, un proceso que ha sido algo complicado por diversos aspectos.

La mujer asegura que se encuentra "feliz de estar de vuelta" después de que se mudara de Estados Unidos a Londres, "sentí como si mi vida estuviera en pausa hasta que regresé a Inglaterra", agregó.

"Nunca me siento yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia”, añadió la actriz. “Estuve fuera durante mucho tiempo, seis años, y fue cuando mis amigos se comprometieron y cuando me quedé embarazada ”.

Fans de Joe Jonas critican a Sophie Turner por hablar de su divorcio

El nombre de Joe Jonas se ha vuelto tendencia en redes sociales a partir de que las fanáticas del artista y los Jonas Brothers han buscado la manera de defender al cantante, al señalar que él está enfocado en lo suyo mientras su pareja sigue hablando de él.

"Imagínate seguir hablando de Joe Jonas y que él sea este en su día a día, sin darle importancia al hate que recibe cada cierto tiempo", "igual las entiendo, debe ser súper difícil superar a Joe Jonas", y "Joe Jonas debería meter una demanda para que su ex esposa deje de nombrarlo en cada entrevista que vende", son algunos de los comentarios en redes sociales.

De este modo, las fanáticas de Joe Jonas muestran su apoyo por el cantante americano, a su vez que reflejan su molestia porque la madre de sus hijos, Sophie Turner, hable sobre su relación con el cantante y su divorcio.